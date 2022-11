Explodierenden Holzpreise: BuKi leistet Notfallhilfe

Im Rahmen der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützen die Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“ das Projekt des Bad Saulgauer Vereins BuKi – Hilfe für Kinder in Osteuropa in der Gemeinde Cidreag in Rumänien. Der Verein betreibt dort eine Kindertagesstätte für Kinder aus benachteiligten Familien der Roma. Die aktuelle Energiekrise stellt den Verein vor neue Herausforderungen. So können die Leserinnen und Leser helfen.

Auch in Rumänien sind die Kosten für die Lebenshaltung in den vergangenen Monaten explodiert. Die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und den Gas-Boykott Russlands verursachte Teuerung von Brennmaterial trifft die oft in schwierigen Lebensverhältnissen lebenden Menschen im Roma-Viertel in Cidreag besonders hart. Extrem gravierend ist die Teuerung bei Brennholz.

So teuer wie in Deutschland

„Brennholz ist in Rumänien inzwischen so teuer wie in Deutschland“, sagt Stefan Zell von BuKi. Die Auswirkungen der Preiserhöhungen seien insbesondere für die Familien im Roma-Viertel aber schwieriger. Der Verdienst eines Tagelöhners in der Landwirtschaft – Verdienstquelle vieler Eltern von Kindern im BuKi-Haus – liege bei umgerechnet 400 bis 500 Euro.

Die Roma-Familien heizen ihre Häuser nicht nur mit Holz, sie kochen häufig auch über dem offenen Feuer. Zwar hat die Regierung den Holzpreis gedeckelt, doch inzwischen werde Holz nun knapp.

Aktion läuft an

Das wirkt sich auf die von BuKi betreuten Kinder. „Die Kinder haben dadurch großen Stress“, sagt Heidi Haller. Sie trägt gemeinsam mit Stefan Zell die Hauptverantwortung für das Projekt. Mit einer organisierten Nothilfe-Aktion will BuKi den Familien der betreuten Kinder helfen. In diesem November ist die Aktion angelaufen. Zehn Familien mit rund 40 Menschen erhalten Hilfe, damit sie über den Winter kommen.

Soziale Kompetenzen

Nur so, da sind sich Stefan Zell und Heidi Haller sicher, lasse sich der Erfolg von BuKi sichern. Dies positive Entwicklung lässt sich an der großen Zahl der betreuten Kinder ablesen. 50 Kinder aus dem Roma-Viertel werden aktuell im BuKi-Haus betreut. Sie erhalten zudem eine warme Mahlzeit. Hier erhalten sie auch eine warme Mahlzeit und bekommen soziale Kompetenzen vermittelt, wie das Essen bei Tisch, die Übernahme von Arbeiten im Haus.

Die hohe Zahl der Anmeldungen zeigt, dass wir inzwischen einen guten Ruf im Roma-Viertel haben. Stefan Zell

BuKi sorgt damit nicht zuletzt durch die Vermittlung von sozialen Kompetenzen dafür, dass Roma-Kinder bessere Chancen in der Schule haben und damit später die Möglichkeit, den prekären Lebensverhältnissen zu entrinnen. „Die hohe Zahl der Anmeldungen zeigt, dass wir inzwischen einen guten Ruf im Roma-Viertel haben“, sagt Stefan Zell. Die Teilhabe der Kinder und Familien sei deutlich gewachsen. Doch allmählich kommt BuKi an die Kapazitätsgrenze.

Wenig Fachpersonal

Die hohe Inflation in Rumänien belastet auch die Arbeit im BuKi-Haus finanziell. Das kostenlose Mittagessen für die Kinder verteuert sich. Auch die sechs angestellten Mitarbeiter im BuKi-Haus sind mit steigenden Lebenshaltungskosten konfrontiert. Der Druck, die Löhne zu erhöhen, wächst. Fachpersonal für das BuKi-Haus zur finden, ist auch in Rumänien sehr schwierig.

BuKi finanziert sich hauptsächlich über Spenden. Eigene Spendenaktionen, Weihnachtmarkt und Bücherbasar sind Einnahmequellen für BuKi. Die gelungene Kunstauktion des Rotary-Clubs Bad Saulgau-Riedlingen oder Spenden von „Helfen bringt Freude“ helfen neben Einzelspenden enorm. Doch der Bedarf steigt, nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Entwicklungen.