Hilfe gibt es auch bei finanziellen Engpässen

Ein Jahr ist es her, dass der Bad Saulgauer Verein „Bürger helfen Bürgern“ ins Leben gerufen worden ist. 160 Bürger sind seither beigetreten, gut 25 nehmen das noch junge Hilfsangebot in Anspruch. Dabei ist die Vorsitzende Doris Gaißmaier davon überzeugt, dass der Bedarf noch weit größer ist.

Ob Gartenarbeit, Begleitung zum Arzt oder zu Behörden, Grabpflege, Unterstützung im Haushalt, am PC oder mit dem Hund Gassi gehen – der Dienstleistungskatalog ist breit gefächert. Doris Gaißmaier verweist auch auf die Kinderbetreuung, bei der sich die Nachfragen bislang aber ebenfalls in Grenzen halten.

Nach der ersten Kontaktaufnahme bemühen sich die Mitglieder zeitnah um jemanden, der sich mit entsprechenden Fertigkeiten in die Helferliste hat eintragen lassen. „Wir schauen sehr genau, ob das dann auch menschlich zusammenpasst“, sagt Gaißmaier. In der Vergangenheit habe das in aller Regel geklappt.

Zehn Euro beträgt das Stundenhonorar. Mitglieder zahlen sieben Euro. „Eine Mitgliedschaft rechnet sich schnell“, sagt Vereinsmitglied Andrea Köhler und verweist darauf, dass besonders auch in Notsituationen – etwa durch einen Krankenhausaufenthalt - in der Regel schnell reagiert und geholfen werden kann. Die Notsituation kann aber auch darin bestehen, dass die Hilfesuchenden finanziell nicht ausreichend ausgestattet sind. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, die anfallenden Kosten zu erlassen. Seit auf das Vereinskonto vor wenigen Tagen überraschend eine Lottospende geflossen ist, gibt es deutlich mehr Spielraum, auf finanzielle Engpässe von Hilfesuchenden zu reagieren. Künftig will der Verein auch Gutscheine anbieten. Das Verschenken von Hilfestunden soll damit vereinfacht werden.

Anders als bei anderen Hilfeeinrichtungen besteht bei „Bürger helfen Bürgern“ die Möglichkeit, ein Zeitguthaben-Konto zu führen. Selbst geleistete Hilfestunden etwa werden dort vermerkt und können später nach Bedarf selbst in Anspruch genommen werden. Eine Mitgliedschaft kostet jährlich 30 Euro, Familien oder eingetragene Lebensgemeinschaften zahlen 40 Euro.