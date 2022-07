Seine Videos als „Hi Babo“ gehen durch die Decke: Der Bad Saulgauer Fudi Mujanic ist in den Balkanländern ein Star. Konzertveranstalter, Diskotheken, Supermärkte buchen den 47-Jährigen für Auftritte. Die Gage behält er nicht. Sie fließt in soziale Projekte – meistens nach Bosnien, wo große Armut herrscht.

Manchmal muss sich Mujanic selbst in den Arm kneifen. Nie und nimmer hätte er gedacht, dass er in seinem Leben nochmal so berühmt sein wird. „Es fing alles mit einem Spaß an“, sagt Mujanic, der seit 27 Jahren beim Maschinenbauunternehmen Knoll arbeitet.

Auf Anhieb eine halbe Million Aufrufe

Mujanic nahm mit seinem Smartphone ein Video auf, in dem er seine 22-jährige Tochter Selina nachspielte, die mal wieder einen guten Ratschlag von ihren „Babo“, ihrem Papa, brauchte.

Der in Bad Saulgau gebürtige Mujanic, dessen Eltern aus Bosnien stammen, lud das Video bei TikTok hoch. „Es waren auf Anhieb 500 000 Aufrufe“, sagt Mujanic.

Es folgten pro Woche weitere etwa anderthalbminütige Videos, die vor allem in den Balkanländern geklickt und geteilt wurden. „Ich mache mir vorher sehr viele Gedanken über die Inhalte“, sagt er.

Streit um Mülltrennung und Gesetze

„Hi Babo“ schlüpft dabei in mehrere Rollen: verkleidet mit Perücke in die seiner Tochter, in die eines Bürgers vom Balkan und in die seines deutschen Nachbarn Josef, „Jusuf“, wie die Balkaner ihn nennen würden. „Hi Babo“ und der Nachbar streiten über Mülltrennung, über Pünktlichkeit, über Regeln und Gesetze.

Politik hat in meinen Videos nichts verloren Fudi Mujanic alias Hi Babo

„Es sind alles Dinge, die im Alltag passieren, die jeder selbst schon erlebt hat.“ Die witzigen Videos zeigen zum einerseits den lässig lebenden Balkaner, dem alles egal ist, und anderseits den korrekten deutschen Bürger, der sich an Recht und Ordnung hält.

Die Videos von „Hi Babo“ und seinem deutschen Nachbar Josef gehen durch die Decke. (Foto: Privat)

Nur auf eins verzichtet er in seinen Videos gänzlich: auf Politik. „Sie hat in meinen Videos nichts verloren.“

Hilfe direkt vor Ort

Nach jedem Video wurde die Fangemeinde größer – mit mehreren Millionen Aufrufen. Mujanic ließ T-Shirts mit dem Aufdruck „Hi Babo“ drucken. An die 1000 T-Shirts hat er inzwischen verkauft.

„Das Geld wird für gute Zwecke verwendet“, sagt „Hi Babo“, der das Geld nicht auf ein Konto überweist, sondern sich ins Flugzeug in eines der Balkanländer setzt, um sich ein Bild vor Ort zu machen.

Die erste Hilfe kam einem Mann aus Sarajevo zugute, der sein Essen aus dem Mülleimer holen musste – so arm ist er dran. „Hi Babo“ ging mit dem Mann in einen Supermarkt, wo das gespendete Geld für vier volle Einkaufswagen reichte. „Hi Babo“ bezahlte außerdem die Stromrechnung, flog wieder zurück nach Bad Saulgau, wo er wieder neue Videos ins Netz stellte.

Autogramme im Supermarkt

„Hi Babo“ erlangte innerhalb weniger Wochen so eine Popularität, dass er in der Öffentlichkeit nicht mehr unerkannt bleibt. In Cafés, auf der Straße, überall wollen die Menschen Fotos und Autogramme von ihm. „So schön das alles ist, Privatsphäre habe ich keine mehr.“

Eine Diskothek in Pforzheim buchte ihn am 1. Mai für einen Auftritt. Kurze Zeit danach stand er als „Hi Babo“ in Zürich bei einem Konzert eines Popsängers vor mehreren Tausend Zuschauern auf der Bühne und wurde frenetisch gefeiert.

Wir haben mit dem Geld alles gekauft, was sie für das Baby braucht. Hi Babo

In einem Supermarkt in Singen signierte er seine T-Shirts. Er war schon in München, in Essen. Weitere Anfragen aus deutschen Großstädten wie Hamburg oder Berlin liegen ihm vor, sodass er mittlerweile einen eigenen Manager hat.

„Hi Babo“ entscheidet aber nach wie vor selbst, wohin die Gagen und Spenden fließen. Das Schicksal einer Familie berührte ihn besonders. Eine Frau verlor ihren Ehemann, der Sohn starb bei einem Verkehrsunfall und die Tochter überlebte die Geburt ihres Kindes nicht. Die Frau war von einem Tag auf den anderen auf sich alleine gestellt, musste sich um das Neugeborene kümmern.

„Wir haben mit dem Geld alles gekauft, was sie für das Baby braucht – Kleidung, Nahrung, Spielzeug, wirklich alles“, ergänzt „Hi Babo“. Diese Momente, wenn er Menschen eine große Freude bereiten kann, seien für ihn Motivation genug, noch mehr Videos von „Hi Babo“ und Josef zu drehen. „Hi Babo“ hat indes dazu gelernt, denn die Videos haben deutsche und bosnische Untertitel.

Urlaub in Sarajevo

Jetzt verbringt er erst einmal seinen dreiwöchigen Urlaub in Sarajevo, wo er von einem TV-Sender eingeladen ist und wo er mit den Spendengeldern eine Küche eröffnet, in der Menschen in Not zum Essen hingehen können.

Ob der Rummel um seine Person irgendwann abflacht, kann Mujanic nicht beantworten. Genügend Projekte gibt es jedenfalls, um sich nützlich zu machen. Der Höhenflug als Star kann schnell zum Sturzflug werden. Daher steht für ihn außer Frage, seinen Job bei der Firma Knoll garantiert aufs Spiel zu setzen.