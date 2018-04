Hettingen siegt in Inzigkofen

Der FV Fulgenstadt schafft sich weiter Richtung Mittelfeld nach vorne. Hettingen/Inneringen siegte klar in Inzigkofen dank des Tor-Kommissars, der mal wieder die Runde machte.

SV Braunenweiler - SGM FC Krauchenwies II/ SV Hausen 1:1 (1:1). - Tore: 1:0 Winkhart (4.), 1:1 Köhler (19.). - Z.:70. - Mit einem ausgeglichenen Beginn sahen die Zuschauer gleich zwei Tore und eine weitere Möglichkeit von Winkhart (14.). Im weiteren Verlauf versuchte Braunenweiler das Tempo zu erhöhen aber dies gelang nur streckenweise. Die Gäste nahmen verdient einen Punkt mit.

SV Langenenslingen - SV Ennetach 3:1 (1:0). - Tore: 1:0 Moritz Sauter (27.), 2:1 Stehle (73.), 3:1 Springer (88.). - Ennetach stellte in der ersten Halbzeit die agilere Elf. Zwingende Möglichkeiten besaßen die Hausherren durch Sauter und Siebenrock(15.). Dass es am Ende ein Arbeitssieg wurde lag daran dass Ennetach die Durchschlagskraft fehlte und Langenenslingen nochmals nachlegen konnte. - R.: 6:4

TSV Scheer - SV Bronnen 3:2 (1:0). - Tore: 1:0 Christian Lehr (13./FE), 1:1 Rene Bravo (46.), 2:1 Gutknecht (65.), 2:2 Laurin (74.), 3:2 Lehr (90./FE). - Eine offene erste Halbzeit wo Scheer mit einem FE in Führung gehen konnte. Weil Bronnen sich trotz mehrfachem Ersatz nicht versteckte ergaben sich für den TSV Konterchancen die nicht konsequent durchgespielt wurden. Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag mit dem Ausgleich durch Bravo. Scheer erholte sich von diesem Schock und ließ sich auch vom zweiten Ausgleich nicht aus dem Konzept bringen. Lehr ist der Matchwinner. - R.: ausg.

FC Inzigkofen/Vil./ Eng. - SG Hettingen/Inn. 1:4 (0:0). - Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Florian Dangel (54./62./67.), 1:3 Lukas Hahn (79.), 1:4 Fabian Graf (84.). - Keine Tore in Durchgang eins, in der auf Gästeseite Dangel in der 35. Minute Pech mit Alu hatte, Hahn antwortete in der 40. mit einen Streifschuss wo der Ball noch den Pfosten berührte. In der zweiten Halbzeit legte der Tabellenzweite Effektivität an den Tag und ließ keinen Zweifel daran dass man mir drei Punkten abreisen wollte.- R.: 1:1

SV Bolstern - SV Renhardsweiler 0:1 (0:1). - Tore: 0:1 Fürst (25.). - Z.: 120. - Derbytime in Bolstern und das setzte der Gast in der ersten Halbzeit besser um. Daher auch die verdiente Führung bis zur Pause, die bis zum Ende hielt. - R.: ausg.

KFH Kettenacker - FV Fulgenstadt 1:2 (1:1). - Tore: 1:0 Timo Reinhart (35.), 1:1 David Luib (45.), 1:2 Kevin Kraft (78.). - Den besseren Beginn hatten die Hausherren bis zur 20. Minute. Dann kam Fulgenstadt stärker auf gestaltete die Partie offener und belohnte sich mit einem direkt verwandelten Eckball noch vor der Pause. In der zweiten Halbzeit wurde die Partie schwächer. Einziger Höhepunkt und umstritten die 85.Min als der Unparteiische nach einem Foul außerhalb des Strafraums auf den Punkt zeigte. - R.: 2:2

TSV Gammertingen - SC Türkiyemspor Saulgau 3:1 (1:1). - Tore: 1:0 Jonas Jehle (27.),1:1 Ibrahim Sengül (45.), 2:1 Mathias Göckel (63.), 3:1 Faye Badjie (83.). - Z.: 50. - Beide Mannschaften können mehr, als sie in der ersten Halbzeit zeigten. Die guten und starken Leistungen der letzten Wochen krönte Jehle mit dem 1:0 nach einem Konter. Die Gäste hatten neben dem Tor nur eine Chance. Aus einem Freistoß reultierte das 1:1. Nach der Pause traf Mathias Göckel mit einem Fernschuss (63.), Badjie traf zum 3:1. - R.: 5:2 (mk)