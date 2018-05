Hettingen kann den Vorsprung ausbauen

Es schien schon nicht mehr wahr zu werden: eine halbwegs „gerade“ Tabelle. Doch mit sechs weiteren Nachholspielen, alle vom 20. Spieltag (18. März) macht die Kreisliga A, Staffel 2 am Mittwochabend einen großen Schritt in diese Richtung. Einzige Partie, die im März ausgetragen werden konnte, war das Spiel der SG Blönried/Ebersbach gegen den SV Langenenslingen (1:0) nach einer Schneeräumaktion.

SV Braunenweiler – SG KFH Kettenacker (Mi., 18.30 Uhr; Vorrunde: 2:1). - Der Sechste fordert den Dreizehnten. Während für die Hausherren die Saison gelaufen und zufriedene Gesichter die Runde machen, geht der KFH in die Vorbereitung auf die SG. Drei Punkte holte der KFH in Scheer und kann die Aufgabe in Braunenweiler beruhigt angehen.

SC Türkiyemspor Saulgau – FC Inzigkofen/Vil./Eng. (Mi., 18.30 Uhr; 3:1). - Kaum konzentriert man sich auf Fußball, schon läuft es. Gassama schießt wieder Tore. Mit den Gästen kommt eine Truppe, die sich in Bad Saulgau aber bislang recht oft gut verkauft hat.

FC Krauchenwies/Hausen II – TSV Scheer (Mi., 18.30 Uhr; 0:2). - Nach der Heimniederlage gegen den SV Bronnen ist die Messe für die Hausherren wohl gelesen. Es geht ziemlich sicher ins Relegationsspiel. Man könnte ja schon mal die Mannschaften, die infrage kommen, beobachten. Die Heimaufgabe gegen Scheer und die weiteren Spiele werden Köhler und Co. als Test auffassen und einige Positionen testen oder vielleicht sogar wechseln. Für Scheer geht es um nichts mehr. Da bietet sich jetzt ein befreiter Auftritt an.

SG Hettingen/Inn. - SV Renhardsweiler (Mi., 18.30 Uhr; 2:0). - Eine große Last fiel von der SG am vergangenen Sonntag ab, als es nach spannenden 90 plus zehn Minuten 2:1 gegen Blönried/Ebersbach hieß und Platz eins zurückerobert war. In den verbleibenden vier Spielen warten aber noch Stolpersteine. Der Titel ist noch keineswegs sicher eingefahren. Zu Hause ist die SG Favorit, aber schon das Hinspiel zeigte, dass es kein Spaziergang wird. Renhardsweiler war zuletzt spielfrei und konnte in Hettingen Anschauungsunterricht nehmen.

SV Bronnen – FV Fulgenstadt (Mi., 18.30 Uhr; 3:3). - Im Fernduell mit der SGM Krauchenwies II/Hausen haben beide am vergangenen Wochenende entscheidenden Boden zwischen sich und den FCK gelegt. Beide werden mit dem Relegationsspiel nichts zu tun haben. Beide könnten am Mittwoch letzte Zweifel beseitigen. Die Gäste sind nach einem kleinen Rückschlag nun wieder in der Spur und befinden sich im Aufwärtstrend. Trotz allem geht es auf dem Köllenberg zur Sache.

SV Ennetach – SV Bolstern (Mi., 18.30 Uhr; 0:2). - 60 Gegentore sind für einen Bezirksligisten des vergangenen Jahres eine schwere Bürde. Aber die SGM bringt es mit sich, dass man von null beginnen kann. In der nächsten Saison sieht man sich mit Bolstern unter einer anderen Flagge wieder. Dann aber mit einem neuen Kommandogeber in Bolstern. Dort werden die Weichen für die Saison 18/19 gestellt.

Spielfrei: TSV Gammertingen