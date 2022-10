Herzlich willkommen am Walter Knoll Schulverbund

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erfreulicherweise konnte das neue Schuljahr am WKSV mit einem gut aufgestellten Kollegium, unterstützt von neuen Lehrkräften, starten. Rektor Armin Masczyk betont: „Die gute Versorgung eröffnet uns Möglichkeiten, von denen unsere Schüler dauerhaft profitieren werden.“ Zu den neuen Lehrkräften gehören Susanne Kaltenbach, Stephanie Brehm und Katrin Sorg.

Nach 22 Jahren Berufstätigkeit in Aulendorf kann Susanne Kaltenbach jetzt wieder näher an ihrem Wohnort arbeiten und freut sich sehr darauf, den Unterricht und den Schulalltag am WKSV mitzugestalten. Als Liebhaberin der französischen Küche ist sie in ihren Fächern Französisch und AES neben Biologie bestens aufgehoben.

Stephanie Brehm kommt aus Pfullendorf und startet nach ihrer Elternzeit neu am WKSV mit den Fächern Sport und AES. Das Interesse für diese Fächer zeigt sich auch in ihren Hobbys.

Ihre erste Stelle nach dem Referendariat an der Realschule Ailingen führt Katrin Sorg an den WKSV. An der PH Weingarten hat sie Mathematik und Sport studiert, in ihrer Freizeit spielt sie aktiv Tennis und Volleyball. Sie fühlt sich herzlich aufgenommen sowie bereits sehr wohl und ihr persönliches Ziel ist es, einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich auch ihre Schülerinnen und Schüler wohlfühlen.

Schon vertraut mit dem Schulverbund sind Kathrin Eisele und Carina Hartmann, die beide im letzten Schuljahr ihr Referendariat erfolgreich abgeschlossen haben und nun ihre berufliche Karriere als neue Klassenleiterinnen der Klassen W 5a und W 5b beginnen. Carina Hartmann wird die Fächer Sport, WBS und Mathematik, Kathrin Eisele Musik, Biologie und Deutsch unterrichten. Beide freuen sich sehr darüber, dass sie am WKSV bleiben können, da sie sich bereits während des Referendariats am Schulverbund und in Bad Saulgau ausgesprochen wohlgefühlt haben.

Auch Simone Haag, Lena Rehberger-Vogt und Katja Vogel sind keine neuen Gesichter. Sie haben im letzten Schuljahr ihr Referendariat begonnen und stellen in diesem nun ihr Können und ihre Fähigkeiten im eigenständigen Unterricht unter Beweis.

Wieder im Schulalltag angekommen nach ihrer Elternzeit ist Julia Verdano, die Deutsch, Musik und katholische Religion unterrichtet.

Die Schulleitung und das Kollegium des WKSV heißen alle herzlich willkommen und wünschen ein erfolgreiches Schuljahr!