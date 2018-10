Herzensangelegenheit mit 91 Jahren

Nach der Sommerausstellung des Klosters Sießen mit Werken von Sylvia Vandermeer widmet sich die Herbstausstellung dem einheimischen Künstler Werner Müller. Die Besonderheit dieser Ausstellung ist, dass mit diesem Kunstprojekt die Jugendpastoral des Klosters unterstützt wird. Die Ausstellung im Torhaus ist vom 27. Oktober bis 9. Dezember geöffnet

Walter Müller, genannt „dr’ Gschwister“, ist eine Bad Saulgauer Größe, der insbesondere als langjähriger Inhaber und Betreiber der Schreibwaren- und Buchhandlung in der Hauptstraße und als begeisterter Bergwanderer und engagiertes Mitglied des Deutschen Alpenvereins Bad Saulgau bekannt ist. Er hat aber auch eine künstlerische Seite.

Das beachtliche künstlerische Werk, das in seinem Ruhestand als wiederentdecktes Hobby über ein Vierteljahrhundert entstanden ist, ist vielen Bad Saulgauern noch weitgehend unbekannt. Großformatige abstrakte Themen und verfremdete Landschaften, Blumen und Portraits in Öl oder Acryl sowie Aquarelle: seine kraftvollen Bilder sind voller Farbe und Leben. Die Vitalität, die von ihnen ausgeht, ist ansteckend und inspirierend. Mit 91 Jahren ist es Walter Müller nun eine Herzensangelegenheit, wesentliche Teile seiner Bilder in den Dienst eines guten Zweckes zu stellen. Gibt es etwas Sinnvolleres, als alter Mensch mit seinen Gaben junge Menschen zu fördern? Walter Müller fand: Nein! So kam es zu der Idee, mit einer Ausstellung in Sießen die Jugendpastoral der Franziskanerinnen zu unterstützen.

Jeder, der während der Ausstellungsdauer ein Bild von Walter Müller erwirbt, fördert damit die Jugendarbeit der Schwestern, denn der Erlös geht an die Franziskanerinnen von Sießen.