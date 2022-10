Herbstsenat und Konvent des VAN

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Herbstsenat und Konvent des Verbandes Alb-Bodensee oberschwäbischer Narrenvereine/ VAN fand am 22. Oktober in Aitrach bei den Fasnetfreunden Mooshausen statt. Der Präsident Uli Hennes lies in seinem Tätigkeitsbericht die Fasnet 2021 noch einmal Revue passieren. Schatzmeisterin Anja Würtel gab eine genaue Übersicht über den aktuellen Kassenstand. Die Vertreter der drei Regionen im VAN berichteten über die Aktivitäten in ihrer Region in der Fasnet und über das Jahr.

Der Brauchtumsmeister Frank van Beek berichte vom bevorstehende Jubiläum 33 Jahre VAN und dem Verbandstreffen, das in Ummendorf am 14. und 15. Januar 2023 stattfindet. Bei den anstehenden Wahlen wurden Vizepräsident Stefan Vochatzer und Protokollerin Ilona Damasch in ihrem Ämtern bestätigt. Neuer Schatzmeister wurde Steffen Löffler. Kassenprüfer wurden Giesela Arnold und Anja Würtele. Im weiteren Verlauf der Tagesordnung wurden die Termine für 2023 bis 2025 abgeglichen. Außerdem stellte der Vorsitzende der Narrenzunft Ummendorf den Ablauf des Jubiläumstreffen vor. Die Narrenzunft Wittenhofen/Roggenbeuren stellte ihr neues Häs der Wildsau vor.

Da Pandemie-bedingt die Dreikönigssitzung in Moosheim nicht stattfinden konnte, gab es in der Zeit auch keine Ehrungen. Deshalb hat sich das Präsidium entschlossen, diese bei der heutigen Senats- und Konventssitzung nachzuholen. Mit dem bronzenen Verdienstorden des VAN wurden ausgezeichnet: Armin Bruggesser, der seit 2008 dem Ordenskapitel angehört, Gisela Arnold als Kassenprüferin und Protokollerin der Region Oberschwaben und Anja Würtele, Schatzmeisterin des VAN. Den Verdienstorden in Silber erhielten Erich Rist vom NV Völlkofen – Erich war von 2002 bis 2021 Mitglied im Brauchtumsausschuss – und Sabine Heinzelmann. Sie ist seit 2011 Kanzelarin im VAN. Die VAN-Ehrennadel erhielt für seine Verdienst Manfred Seifried unter vielen anderem von 1990 bis 2016 als Kassenprüfer, von 1993 bis 2016 im Brauchtumsausschuss. Helmut Häbe, der 31 Jahre im VAN-Präsidium tätig war, davon 25 Jahre als Vertreter der Region Alb, wurde zum Ehrennarr des VAN ernannt. Ebenfalls zum Ehrennarr ernannt wurde Bernhard Raufeisen, der zwölf Jahre lang der Brauchtumsmeister des VAN war. 14 Jahre lang, bis 2021, war Siegfried Burgermeister Präsident des VAN. Für seine vielfältigen Verdienste wurde er unter stehendem Beifall zum Ehrenpräsidenten ernannt.