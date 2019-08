Herausforderer von Ehingen gesucht

Eine spannende Runde erwarten die Fans in der Fußball-Bezirksliga, die am Freitag, 23. August, in die Saison 2019/2020 startet. Drei neue Klubs kann die Liga begrüßen. Von oben kommt Landesligaabsteiger FV Altheim wieder hinzu, dessen Landesligaausflug nach zwei Jahren endete. Von unten kommen die Aufsteiger SG Öpfingen und SV Langenenslingen. Öpfingen ist nach sechs Jahren zurück in der Bezirksliga, Langenenslingen war ein bisschen länger weg: 17 Jahre.

Topkandidat auf den Aufstieg ist die TSG Ehingen, die von den meisten Mitbewerbern genannt wird, wenn es um die Suche nach dem Meisterkandidaten geht. Genannt werden auch der FV Neufra, der Uttenweiler, der TSV Riedlingen und eine Mannschaft nennt sogar den FC Krauchenwies/Hausen. In der neuen Saison gibt es eine weitere Spielgemeinschaft in der Liga. Die TSG Rottenacker und der VfL Munderkingen gegen als SGM Schwarz-Weiß Donau (Rottenacker/Munderkingen) ins Rennen. Von den aus der vergangenen Saison verbliebenen 13 Mannschaften haben nur vier Klubs ihren Trainer behalten: Uttenweiler (Michael Wiest), Hettingen/Inneringen (Ulrich Theuer), Riedlingen (Hans Hermanutz) und Rottenacker/Munderkingen (Timm Walter). Joachim Oliveira wechselte innerhalb der Liga, von der SG Altheim zur TSG Ehingen. Acht Teams, die schon in der vergangenen Saison in der Liga spielten wechselten den Trainer oder - im Falle Altshausens - bekamen einen Trainer hinzu: Altshausen (Markus Wolfangel), Neufra/Do. (Paul Rederer), die SG Altheim (Martin Blankenhorn), Hundersingen (Alexander Failer), Blönried/Ebersbach (Florian Köhler), Krauchenwies/Hausen (Peter Beck), Hohentengen (Rudolf Soukop) und Bad Buchau (Daniel Hörtkorn). Mit Langenenslingen (Miroslav Licanin) hat auch ein Aufsteiger einen neuen Trainer, die SG Öpfingen vertraut weiter auf Felix Gralla, Marc Max heuerte schon im Laufe der vergangenen Runde beim FV Altheim an, konnte den Abstieg aber auch nicht verhindern und soll nun den Neuaufbau leiten. Das Wechselkarussell drehte sich gewaltig, vor allem in Sigmaringen, Altshausen, Bad Buchau, Neufra, Riedlingen und Rottenacker/Munderkingen kam externe Bewegung ins Spiel. Mit zehn Neuen hat der FCK/Hausen die meiste Bewegung im Kader.

FV Altheim: Zwei Jahre lang schnupperte Altheim Landesligaluft. Nach dem Abstieg sollen nun die verbliebenen Spieler und einige neue Kräfte, auch aus der eigenen Jugend, einen Neuanfang machen. Es gilt erfahrene Abgänge (u.a. Timo Reck, Martin Schrode, Philipp Maier, Johannes Reuter) zu kompensieren, die ihre Karriere beendet haben. - SZ-Prognose: Der FVA packt den Neuanfang und wird sich in der oberen Tabellenhälfte platzieren. Läuft es gut, reicht es zu Platz drei, für die obere Hälfte reicht es auf jeden Fall.

SG Altheim: Auch im zweiten Jahr konnte die Klasse gehalten werden. Rang sieben ist als Erfolg zu werten. - SZ-Prognose: Die SG scheint in der Liga angekommen zu sein. Zwei einstellige Platzierungen: stark. Nach dem Wechsel auf der Kommandobrücke - Blankenhorn kam für Oliveira - wird die SG vor neue Herausforderungen gestellt. Ein einstelliger Platz ist erneut möglich.

FV Altshausen: Die vergangene Saison war wieder mal ein wenig wackelig. Markus Wolfangel soll der Mannschaft endlich Stabilität verleihen. Jedoch: Der Abgang von Patrick Hugger wiegt schwer. Heiko Wenzel bleibt als Spielertrainer im Gespann mit Wolfangel. - SZ-Prognose: Der FVA spielt zu unbeständig. Nur wenn es das Trainerduo schafft, mehr Stabilität ins Team zu bekommen, ist ein einstelliger Platz möglich, sonst muss der Blick nach unten gehen.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach: Mit Florian Köhler übernimmt ein ambitionierter Trainer das Amt von Herber Küchler. Von der langjährigen Erfahrung des neuen Coaches als Spieler in der Landesliga und der Bezirksliga sollte das Team profitieren. - SZ-Prognose: Die SGM wird durch Florian Köhler neue Impulse bekommen. Ein einstelliger Tabellenplatz ist möglich, Rang acht ist in Reichweite, der Kader gibt es her.

SV Bad Buchau: Mit Platz zwölf blieb Bad Buchau in der Vorsaison hinter den Erwartungen zurück. Zu unbeständig lief es in der gesamten Saison. Mit einem eingespielten Team und gezielten Verstärkungen versucht Bad Buchau nun besser abzuschneiden. - SZ-Prognose: Bad Buchau ist eine Wundertüte. Die Qualität der Mannschaft reicht für eine Platzierung in der oberen Hälfte, es kann aber auch ganz schnell nach hinten gehen.

TSG Ehingen: Nach dem Scheitern in der Relegation macht die TSG Ehingen einen Neustart. Ein neuer Trainer, Joachim Oliveira (zuvor SG Altheim), soll den Ex-Verbandsligisten wieder nach oben führen. Der Kader wurde stark aufgerüstet. Elf neue Spieler stießen zur Mannschaft. - SZ-Prognose: Die TSG Ehingen ist der Topfavorit auf Platz eins, wird mindestens Zweiter.

SG Hettingen/Inneringen: Rang neun im ersten Jahr nach dem Aufstieg ist ein Erfolg. Trainer Ulrich Theuer will diesen Weg weitergehen. Aufbauend auf ein eingespieltes Team, geht die Mannschaft das schwierige zweite Jahr an. Im Kader gibt es kaum Veränderungen. - SZ-Prognose: In der Ruhe liegt die Kraft. Die SG wird auch im zweiten Jahr keine Abstiegssorgen kriegen und die Klasse klar halten.

SV Hohentengen: Nach dem sechsten Platz der Vorsaison sind die Erwartungen hoch. Auf der Kommandobrücke hat es einen Wechsel gegeben. Mit Rudolf Soukup tritt ein erfahrener Coach das Erbe an, der zuletzt beim FV Altheim keine gute Zeit hatte. - SZ-Prognose: Es wird schwer, den Erfolg aus der vergangenen Saison zu bestätigen, der Klassenerhalt ist aber nicht in Gefahr. Mittelfeldplatz.

Spfr. Hundersingen: Mit Alexander Failer tritt ein erfahrener Coach das Erbe von Manfred Pütz an. Die Qualität der vergangenen beiden Jahre wollen die Sportfreunde auch in der neuen Saison zeigen. Die Offensive ist das Prunkstück, angeführt vom überragenden Dennis Heiß. - SZ-Prognose: Im Kader hat es nur in der Breite Veränderungen gegeben, davon profitiert vor allem die zweite Mannschaft. Die Impulse setzt vor allem der neue Coach. Platz fünf sollte das Mindestziel sein.

FC Krauchenwies/Hausen a.A. – Dank der Relegation konnte der FCK die Klasse erhalten. Nun wird ein Neuanfang gestartet. Mit Peter Beck und Giovanni Figarini agieren erfahrene Strategen. Das Gesicht der Mannschaft hat sich stark verändert. Die Hälfte der Neuzugänge kommt vom Absteiger SV Sigmaringen. - SZ-Prognose: Gegenüber der vergangenen Saison wird sich der FCK steigern. Schlechter geht es nicht mehr. Mit neuen Impulsen von der Trainerbank, kann der FCK einen einstelligen Tabellenplatz belegten, ansonsten muss der Relegationsteilnehmer der vergangenen Saison den Blick nach unten fürchten.

SV Langenenslingen Mit großen Erwartungen geht der Bezirksligarückkehrer in die Saison. Das Team um den Sportlichen Leiter Björn Kolb vertraut fast gänzlich auf die Aufstiegsmannschaft. Es gibt deshalb kaum Veränderungen im Kader. - SZ-Prognose: Langenenslingen will die Euphorie des Aufstiegs nutzen. Gelingt das der jungen Mannschaft um die Führungsspieler Jochen Gulde, Stefan Münst und Mario Miller kann das Team für die eine oder andere Überraschung sorgen. Läuft’s nicht, droht der Tabellenkeller.

FV Neufra: Nach zwei fünften Plätzen landete der FVN in der abgelaufenen Saison auf Rang vier. In dieser Saison kann es noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Mit Paul Rederer hat der FVN einen erfahrenen Trainer auf die Kommandobrücke geholt. Er muss einige Abgänge kompensieren. Aber: Die Neuzugänge bereichern die Offensive. - SZ-Prognose - Schafft es der FVN, schnell die Neuzugänge zu integrieren, dann ist ein Platz ganz vorne möglich, mindestens aber Rang vier.

SG Öpfingen: Lange hat es gedauert, ehe die SG Öpfingen den Aufstieg realisieren konnte. Felix Gralla will mit seinem Team für Furore sorgen. Selbstvertrauen ist beim Aufsteiger genug vorhanden. - SZ-Prognose: Wie jeder Neuling hat es auch die SG Öpfingen nicht leicht, aber der Klassenerhalt ist ein realistisches Ziel. Läuft es gut, steht am Ende Platz zwölf, wenn nicht, geht es wieder eine Klasse tiefer.

TSV Riedlingen: Nach dem erfolgreichen Abschneiden im Aufstiegsjahr sind die Erwartungen groß. Die starke Offensive der Rothosen scheint durch die Zugänge noch stärker, dazu geben die Binder-Brüder Stabilität, angeleitet von einem sehr erfahrenen Trainer, der es mit den jungen Spielern kann. Der TSV kann um den Titel mitspielen. - SZ-Prognose: Riedlingen hat in der vergangenen Saison die Liga bereichert. Nun muss die Mannschaft die Leistung bestätigen. Läuft es optimal, ist Riedlingen der Gegenspieler der TSG Ehingen im Titel- und Aufstiegskampf.

SGM Schwarz-Weiß Donau (Rottenacker/Munderkingen): Eine neue Ära beginnt in Rottenacker und Munderkingen, die eine Spielgemeinschaft gründeten. Für Trainer Timm Walter heißt es, aus zwei Teams eine schlagkräftige Mannschaft zu machen. In der Vorbereitung hat es schon gut funktioniert. - SZ-Prognose: Die Spielstärke der SGM ist schwer einzuschätzen. In der Vorbereitung hat das Team überzeugt, deshalb ist eine einstellige Platzierung drin.

SV Uttenweiler: Mit fünf Punkten Rückstand auf die Plätze eins und zwei beendete Uttenweiler die vergangene Saison, obwohl es zwischendurch noch besser aussah. In diese Saison geht Michael Wiest mit einer eingespielten Mannschaft. Im Kader gab es nur wenige echte Veränderungen. - SZ-Prognose: Wenn der SVU die Schwankungen in dieser Saison abstellen kann, ist die Meisterschaft möglich, Uttenweiler kann den Titelkampf zu einem Drei- oder Vierkampf machen.