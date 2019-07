Zum Abschluss der Wettkampfserie Racepedia-Cup haben Mengens Triathleten am Wettkampf in Schopfheim teilgenommen. Der Wettkampf, von der TS Langenau perfekt organisiert, war gleichzeitig die baden-württembergische Meisterschaft.

Benedikt Spöcker (Jg. 2011) wurde im Schnupper-Swim-and-Run Dritter. Die zwei Jungen Jona Schultz und Samuel Spöcker (bd. Jg. 2010) belegten im Schnupper-Triathlon die Plätze drei und fünf.

Den Auftakt zum eigentlichen Racepedia-Cup bildeten die Mädchen der Jahrgänge 2008 und 2009. 100 Meter Schwimmen, 2,4 Kilometer Radfahren und 400 Meter laufen standen an. Fast schon gewohnt: der Anblick auf den ersten Plätzen. Luisa Binnig (TSG Schwäbisch Hall) siegte souverän, dahinter landeten die Mengener Nina Kleiner, Helene Deppler und Tabea Schultz. Obendrein sicherten sich die Mädchen Platz eins mit der Mannschaft. Die beste Laufzeit im Feld hatte Sophie Sigmund als Sechste. Sarah Ullwer, die tapfer trotz großer Aufregung und Unsicherheit ins Wasser stieg, erreichte nach fehlerfreiem Wettkampf Platz acht. Zusammen mit Lilly Schwarz (11.) landete Mengen II auf Rang zwei der Teamwertung.

Deutlich größer war das Starterfeld der Schüler: Tobias Frohnmüller war in Bestform. Nach vierter Radzeit und guter Laufleistung holte er sich mit Platz fünf sein bestes Saisonergebnis. Hochzufrieden wartete er im Ziel auf die anderen Mengener Mathis Borkenhagen (10.) und Bence Rigó (13.). Für die Mannschaft reichte es hinter Langenau zu Platz zwei. Der Mengener Luca Michel landete auf Rang 17.

Sechs Mengenerinnen starteten bei den Schülerinnen der Jahrgänge 2006 und 2007 über 200 Meter Schwimmen, fünf Kilometer Rad und 1000 Meter Laufen. Larissa Ullwer konnte ihre gute fünfte Position nach dem Schwimmen nicht ganz halten und wurde Zehnte. Kira Schultz, entdeckte nach erkältungsbedingter Pause auf der Laufstrecke ihre Reserven: Platz 15. Nur zwei Sekunden dahinter landete Leona Kehle (16.). Das reichte für Platz eins in der Mannschaftswertung. Zweiter in der Mannschaftswertung: Mengen II mit Sarah Müller (21), Pauline Wirth (24) und Patricia Melis (27).

Jugend B: Platz zwei, drei und vier

Bei den Schülern A startete Daniel Schönenberger im Wasser eher schwach. Auf der hügeligen Radstrecke zeigte er sich mit guter Radform und sicherte sich mit bester Laufzeit im Feld den dritten Platz der Landesmeisterschaft. Über zwei Minuten später kam der Rest seines Teams ins Ziel: Fabian Weinmann (17.) und Xaver Rebsam (19.) konnten sich mit Daniel Schönenberger zusammen den Mannschaftstitel vor den Tuttlinger Sportfreunden holen. Loris Narr beendete das Rennen auf Platz 20, Falk Mahler auf Rang 26.

Die Jugend B von Mengens Triathleten wollte der Meisterschaft die Krone aufsetzen: das Beste zum Schluss. Die Mannschaft führte bis Schopfheim die Serienwertung an, wollte diese Führung quasi verteidigen, fand dort doch gleichzeitig zum Abschluss der Serie die Landesmeisterschaft statt. Es galt 400 Meter zu schwimmen, zehn Kilometer Rad zu fahren und 2,5 Kilometer zu laufen. Um 12.15 Uhr fiel der Startschuss: Jan Scheffold stieg als Zweiter aus dem Wasser und setzte sich in der Spitzengruppe fest. Seine Teamkollegen Aaron Sigg und Lucian Narr wechselten auf den Rängen 14 und 17 aufs Rad. Aaron Sigg musste mit einen Ersatzrad auf die Strecke, da bei seinem Rad am Abend zuvor der Kettenumwerfer abgerissen war. Sigg und Narr zeigten eine starke Radleistung und arbeiteten sich nach vorne. In der letzten Runde konnte sich Lucian Narr sogar noch etwas von der Gruppe absetzen. An der Spitze musste sich Jan Scheffeold nur Henning Scholl (TSG Schwäbisch Hall) geschlagen geben. Nach 33:17 Minuten überquerte er die Ziellinie als Landes-Vizemeister. Lucian Narr wurde mit der zweitbesten Laufleistung des Tages in der Jugend B im Zielsprint nur noch von seinem Teamkollegen Aaron Sigg abgefangen, der die beste Laufleistung ablieferte. Beide wurden zeitgleich in 33:42 Minuten auf den Plätzen drei und vier gewertet. Das bedeutete den Landesmeistertitel mit der Mannschaft. Die Serienwertung im Racepedia-Cup ging somit auch an die Mengener. Die zweite Mannschaft mit Vincent Mauch (18./37:26), Danilo Schwarzer (25./38:43) und Maximilian Sigg (26./40:41) belegten Rang vier. Einzige Starterin in der Jugend B war Johanna Deppler. Sie musste der hügeligen Radstrecke Tribut zollen und erreichte nach 41:11 Minuten und guter Leistung das Ziel auf Rang 17.

In der Jugend A startete Erik Hoffmann für Mengen. Nach 800 Meter Schwimmen und 20 Kilometer auf dem Rad wechselte sie als Vierte auf die Fünf-Kilometer-Laufstrecke. Nach anfänglichen Problemen erholte sich und wurde Siebte in 1:11:02 Stunden. Bei den Mädchen der Jugend A feierte Helen Scheffold einen Start-Ziel-Sieg. Die in Freiburg trainierende und für Mengen startende Athletin überließ nichts dem Zufall und sicherte sich nach 1:14:46 Stunden den Landesmeistertitel.