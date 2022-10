Heimat- und Trachtenverein organisiert Erntedankfeier

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Immer am Vortag des Erntedank bauen die Mitglieder des Trachtenvereins einen Erntealtar in der St. Johannes-Kirche auf. Tatkräftige Unterstützung erhielten die Trachtenträger in diesem Jahr vom Kindergarten St. Josef. Fleißige Mädchen und Buben polierten Äpfel, Zwetschgen und Birnen auf, ehe diese von den Kindergartenkindern zum Erntealtar gelegt wurden. Schön war dabei zu sehen, wie sich die Kinder freuten, ihre von zuhause mitgebrachten Gaben abschließend anzubringen. Nicht nur große Augen bei den Kindern waren zu sehen, auch die zahlreichen Eltern waren erstaunt, als sich der Trachtenverein auch beim Herrichten der 200 Kilogramm schweren Erntekrone über die Schulter blicken ließ. Heimat und Brauchtum konnte so wieder einmal nicht nur anfassbar und nah gezeigt werden, sondern aktiv und kurzweilig vermittelt werden.