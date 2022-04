Heilige Öle für die Gläubigen

Anlässlich einer Eucharistiefeier sind am Dienstag der Karwoche die heiligen Öle an die Kirchengemeinden des Dekanates Saulgau verteilt worden. Zu Beginn des gut besuchten Gottesdienstes erklärte Dekan Müller laut Pressemitteilung die Bedeutung der Öle. Sie brächten die Verbindung zu Christus (lateinisch „Der Gesalbte“) und die Würde eines jeden Menschen zum Ausdruck.

Öl habe schon in der Antike der Pflege und der Versorgung von Wunden gedient. Es mache geschmeidig und stärkt Menschen. Grundlage sei das Olivenöl, das gegegebenfalls mit der Zugabe von Duftstoffen noch verfeinert werden könne. Drei verschiedene Öle sollen die Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg begleiten: Das Chrisamöl empfangen etwa Täuflinge, Firmanden oder Priester bei ihrer Weihe. Das Katechumenenöl ist für Taufbewerber gedacht. Und das Krankenöl möchte geschwächte und kranke Menschen trösten und aufrichten.

Gerade heute, so Dekan Müller, sei es wichtig, Menschen zu stärken. Die Corona-Pandemie, vor allem jedoch der Krieg in der Ukraine, würden derzeit vielen Angst und Sorge bereiten. Die Öle, so Müller, bringen sinnlich-zeichenhaft die Hoffnung des Glaubens zum Ausdruck, dass Gott Menschen auf ihrem Lebensweg nicht alleine lässt. Durch die Öle sollen die Menschen symbolisch heilsame Stärkung und Frieden erfahren können.

Dekan Müller dankte allen Ölboten für ihr Kommen. Diese bringen die Öle nun in ihre Kirchengemeinden.