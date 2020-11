Heiligabend mit Krippenweg und einem „Segen to go“

Die katholische Seelsorgeeinheit St. Johannes Bad Saulgau möchte, dass die Gemeindemitglieder den Advent und Weihnachten trotz der Corona-Krise gut feiern können. Dafür hat das Pastoralteam ein Programm mit einer Vielzahl von Angeboten zusammengestellt.

Adventskalender

Um sich auf den Advent einzustimmen, liegen ,in allen Kirchen der Seelsorgeeinheit Adventskalender auf. Schwester Marie-Pasquale Reuver und Schwester Anna-Barbara Regnat wollen mit interessanten Bildern und Impulsen durch den Advent begleiten. Der Erlös des Verkaufs geht an die Bruder-Konrad-Stiftung und kommt notleidenden Kindern bei uns zugute.

Advent auf dem Marktplatz und in der Stadtpfarrkirche

In der Adventszeit wird das Pastoralteam an den Samstagen vor den Adventssonntagen (also ab dem 28. November) von zehn bis 12 Uhr auf dem Marktplatz vor der Johanneskirche und in der Kirche für Begegnungen präsent sein. Wer möchte, kann ein Foto von sich machen lassen, das ab dem dritten Adventssonntag an einem der zehn Christbäume an den Säulen im Kirchenschiff einen Platz finden wird. „Wir gehen zusammen auf das Fest der Menschwerdung zu, in dem Jesus Christus ein konkretes Gesicht bekommt“, heißt in der Ankündigung dieser Aktion. Gute Wünsche oder Bitten können auf Sterne aufgeschrieben und in einen Koffer gelegt werden. Sie gehen mit auf die Reise nach Bethlehem und schmücken dann ebenfalls am dritten Adventssonntag mit den Fotos die Christbäume. Parallel dazu gibt es immer ein kleines Angebot für Kinder und die Möglichkeit bei Musik und Texten etwas Ruhe zu finden. Jedermann kann die Angebote mitgestalten, etwa mit einem Musikstück auf einem Instrument oder einen kleinen vorbereiteten Text. Es kann auch ganz schlicht sein. Anmeldungen nimmt das Pfarramt entgegen, mit der Angabe, an welchem Samstag 15 bis 30 Minuten gestaltet werden möchten.

In der St. Johanneskirche wird es im hinteren Bereich eine Krippenlandschaft geben, die mitgestaltet werden kann. Es können dort Fürbitten-Zettel in eine leere Krippe gelegt werden oder Kinder können selbstgebastelte Krippenfiguren dazustellen. Die Kindergärten der Stadt und des Umlandes werden jeweils auch eine Figur gestalten. Außerdem wird es eine Sternentauschbörse geben. In einem Regal bei der Krippenlandschaft kann, wer möchte, sich einen Stern herausnehmen. Er soll daran erinnern, dass es auch in schwierigen Situationen Licht und Hoffnung gibt. Wer gerne bastelt, kann auch jemandem eine Freude machen und einen Stern dort hineinlegen.

Weihnachtsgottesdienste und Kinderkrippenfeier

Zusätzlich zu den üblichen Weihnachtsgottesdiensten, die dieses Mal von den Teilnehmerzahlen begrenzt sind, wird es weitere kleine 20-minütige Gottesdienste an den Christbäumen im Stadtgebiet und im Umland geben. Die genauen Orte und Zeiten werden wir noch bekanntgegeben. Anstelle des regulären Krippenspiels gibt es für Kinder und Familien am 24. Dezember, die Aktion „Bad Saulgau sucht das Christkind – macht euch mit auf den Weg!“ Im Zeitraum zwischen 15 und 17 Uhr wird es in der Stadt einen Krippenweg mit Stationen geben. Familien können den Weg dann selbstständig gehen. Auf dem Weg kann man biblischen Personen der Weihnachtsgeschichte begegnen und einen „Segen to go“ empfangen. Musikalische Einlagen und Engel weisen den Weg. Der Krippenweg beginnt vor St. Antonius. Danach folgen die Stationen Vor den Gaststätten Dreikönig/Hirsch; Pfarrhaus, Pfarrhof und die Krippe in der St. Johanneskirche.