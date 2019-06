Heidenheim zeigt sich publikumsnah

Standesgemäß, mit 13:2 (6:0), hat der 1. FC Heidenheim im Jubiläumsspiel anlässlich des 100-jährigen Bestehens des FC Mengen diesen besiegt. Trotz des - erwarteten Schützenfestes für den Zweit-Bundesligisten, sahen die 1350 Zuschauer im Ablachstadion ein unterhaltsames Fußballspiel und wurden von beiden Mannschaften glänzend unterhalten.

Auch weil der FC Mengen, 14 Tage nach dem Ende einer langen, anstrengenden Saison, den Heidenheimern ein couragiertes Spiel lieferte, sodass auch Heidenheims Trainer Frank Schmidt den Mengenern Lob zollte: „Kompliment an den Gegner. Mein Trainerkollege hat seine Mannschaft mutig eingestellt, sodass auch ein Fußballspiel zustande kam - mit vielen Chancen und vielen Tore. Das war ein guter erster Test für uns, so früh in der Vorbereitung. Wir haben derzeit eine harte Vorbereitung und die Mannschaft ist sieben Uhr bis 22 Uhr auf den Beinen.“

Heftige Regenschauer auf der Anreise aus ihrem Trainingslager in Weiler sorgten für eine kleine Verspätung der Gäste, sodass der Anpfiff um 15 Minuten nach hinten verlegt werden musste. Die Heidenheimer starteten fulminant in die Partie und erarbeiteten sich schnell viele gute Möglichkeiten. Gleich die erste nutzte Heidenheim zum 1:0. Marc Schnatterer bediente mit einer Flanke von rechts Dennis Thomalla, der zur Führung traf (4.). Sebastian Griesbeck (18.), Maxi Thiel (31./39.), Kevin Sessa (40.) und mit seinem ersten Treffer im HDH-Trikot Neuzugang David Otto (45.) schraubten das Ergebnis zur Pause auf 6:0 für die Gäste.

Miroslav Topalusic, Mengens scheidender Trainer meinte: „Meine Mannschaft hat zwar mutig begonnen, hatte aber null Zugriff auf den Gegner, weil Heidenheim einfach super gespielt hat. Ich hoffe, dass Heidenheim nächste Saison noch mehr so gute Spiele machen wird, wie zuletzt schon gegen Bayern.“ Zur frühzeitigen Auswechlung von David Bachhofer sagte Topalusic: „Das war verletzungsbedingt. Seine alte Verletzung ist wohl unterschätzt worden und ist wieder aufgebrochen.“

Mit Beginn des zweiten Durchgangs wechselte Frank Schmidt auf allen Positionen einmal komplett durch, sodass elf neue Heidenheimer Spieler auf dem Rasen standen, darunter nun auch Jonas Brändle aus Vilsingen. Nach dem Seitenwechsel erzielte Heidenheim sogar sieben Treffer, einen mehr als in der ersten Halbzeit. Herauszuheben ist dabei Patrick Schmidt, der gleich viermal traf (47./69./77./82.), Niko Dovedan traf zweimal (51./56.) und Robert Leipertz einmal (79.). Richtig viel Grund zu jubeln hatten die Mengener Fans bei den beiden Treffern von Dennis Ivanesic (59.) und Edi Xhemaili (87.), dem es vorbehalten war, den letzten Treffer der Partie zu setzen. Szenenapplaus erhielten auch die Mengener Torhüter, die in ihren Halbzeiten immer wieder Chancen der Heidenheimer zunichte machen konnten.

Heidenheim statt Hamburg?

Heidenheims Kapitän Marc Schnatterer sagte: „Das Spiel hat Spaß gemacht und war ein willkommener Ausgleich zu den harten Trainingseinheiten.“ Über seinen neuen Mitspieler Jonas Brändle sagte er: „Für Jonas ist das schon ein großer Schritt, plötzlich direkt in der 2. Liga zu sein. Er muss da reinwachsen und bekommt sicher seine Chance.“

Mengens Vorsitzender und Hamburg-Fan Frank Dinser, gestand, wie schon am Freitag in der „Schwäbischen Zeitung“, immer mehr zum Heidenheim-Fan zu werden. Er sagte: „Ich bin nur noch begeistert. Es war für mich bei der Begrüßung schon ein tolles Gefühl, als lauter tolle Spieler vor mir als kleinem Vorstand ausgestiegen sind. Ich beglückwünsche das Team und den Verein zum bodenständigen Auftreten. Das Spiel war auch eine Belohnung für unsere Mannschaft und für gute Leistungen.“ Und mit einem Lächeln: „Wir bleiben auf dem Boden und haben keinen Anspruch, einen Durchmarsch ähnlich wie Heidenheim zu machen. Alle Spieler bleiben an Bord.“

Nach einigen Fragen aus dem Publikum dankte Frank Dinser den Heidenheimern und dem Publikum fürs Kommen. Frank Schmitt und Marc Schnatterer zeigten sich danach sehr publikumsnah und erfüllten viele Autogramm- und Fotowünsche.