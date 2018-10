Heißel und Genkinger zerpflücken den SV Renhardsweiler

Nach der klaren Klatsche des bisherigen Tabellenführers Renhardsweiler in Gammertingen erobert Türk Gücü Sigmaringen mit einem Lastminute-Treffer durch Top-Torjäger Samuel Peter die Topposition in der Kreisliga A 2. Renhardsweiler war in Gammertingen über die gesamte Spielzeit chancenlos und bezog zurecht eine auch in dieser Höhe verdiente 0:6-Niederlage. Inzigkofen/Vil./Eng. profitierte von einer frühen Roten Karte gegen Bronnens Oskan. Die SG Scheer/Ennetach stellte beinahe den Spielverlauf durch Köker bei Türkiyemspor Saulgau auf den Kopf, aber am Ende gab es ein 1:0 für den Gastgeber.

SC Türkiyemspor Saulgau – SG TSV Scheer/SV Ennetach 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Ugur Camkiran (43./FE). - Z.: 200. - Es läuft die 88. Minute auf der Kälberweide in Bad Saulgau, als sich David Köker aufmacht und bereit ist, dem SC Türkiyemspor den Nachmittag zu verderben. Doch er hat Pech und knallt den Ball an die Unterkante der Latte, von wo der Ball wieder ins Feld springt. Kurze Zeit später beendet dann der stark und souverän leitende Schiedsrichter Tobias Stross (Riedlingen) die Begegnung mit einem Heimsieg für den SCT. In den ersten 15 Minuten war es eine ausgeglichene Partie, keine Mannschaft konnte sich ernsthaft in Szene setzen. Nach einem Eckball traf Emin Yilmaz nur das Aluminium. Zunächst. Zwei Munuten vor der Pause wurde Emin Yilmaz im Strafraum gelegt, Camkiran verwandelte den Elfmeter zum 1:0 (43.). Nach der Pause ging die Show von Emin Yilmaz weiter. Er konnte von den Gästen nie unter Kontrolle gebracht werden. Er traf zwei weitere Male Aluminium (55./58.), danach folge eine Doppelchance (60./61.). - R.: 2:1.

SG Alb-Lauchert – SV Renhardsweiler 6:0 (3:0). - Tore: 1:0 Genkinger (13.), 2:0 Tobias Heißel (32.), 3:0, 4:0 Genkinger (34./62.), 5:0 Alexander Göckel (70.), 6:0 Tobias Heißel (86.). - Rote Karte: Felder(48./SVR; Tätlichkeit). - Z.:130. - Laut wurde es nach der Begegnung nur in der Renhardsweiler Kabine. In den zuvor gespielten 90 Minuten sah sich kein Renhardsweiler Spieler in der Lage, auch etwas zu sagen zu dominant waren die SG Alb-Lauchert. Es war dann allein Torhüter Tobias Schwarz geschuldet, dass die Niederlage in diesem Rahmen blieb. Von Beginn weg waren die Hausherren motiviert, ihrem Gegenüber in zweikampfstärken Gastgabern. Neben der Gesamtleistung ragten mit Timo Genkinger und Tobias Heißel zwei Akteure der SGM heraus. Timo Genkinger war von der Renhardsweiler Deckung nie unter Kontrolle zu bringen und der erzielte drei Tore, Heißel zwei. Da geriet sogar Peter Habich, ein Urgestein des Gammertinger Fussballs ins Schwärmen: „Heute hat der Tabellenführer in Gammertingen seine bisherige Klasse vermissen lassen, weil unsere Jungs den Gast überhaupt nicht ins Spiel kommen ließen.“ Zu allem Unheil musste SVR-Trainer Rainer Erhart früh ohne Torjäger Felder auskommen, weil sich dieser zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ (48.) und die ersten Bemühungen der Renhardsweiler zu Beginn der zweiten Halbzeit im Keim erstickte.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - SV Bronnen 4:1 (2:0). - Tore: 1:0 Back (4.), 2:0 Nils Klasen (40.), 3:0 Back (50.), 3:1 Thiel (70.),4:1 Jens Briem (79.). - Rote Karte: Yasar Oskan (10./SVB; Notbremse). - Z.: 130. - „Wir haben auch in den letzten Spielen phasenweise sehr gut gespielt, aber die Ergebnisse nicht eingefahren. Heute kam uns sicher die sehr schnelle Rote Karte entgegen. Sehr zufrieden war ich mit dem Umschaltspiel im Mittelfeld. Nach der Balleroberung ging es sehr schnell nach vorne“, sagte FC-Trainer Andreas Beck nach der Partie. Die Gäste mussten früh von ihrem Konzept abweichen, spielten im Mittelfeld zu eng und rieben sich in Zweikämpfen auf. Nach der Pause war nach Backs zweitem Treffer die Messe gelesen. Thiels Treffer entsprang einem Torwartfehler der Hausherren, brachte aber im weiteren Verlauf keine Besserung für die Gäste die noch Briems Treffer hinnehmen mussten. - R.:8:0

SV Braunenweiler – FC Krauchenwies/Hausen II 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Marco Steuer (71.), 2:0 Marc Andre Schauperl (85.). - Z.: 120. - Unter der Rubrik „Hauptsache gewonnen“ wird der SV Braunenweiler diese Nachmittagsvorstellung in seinen Saisonrückblick einordnen. Nach Abtasten und vielen Ballverlusten entwickelte sich eine eher schwache Begegnung. Optisch überlegen war der Gastgeber schon, aber zunächst sahen die Zuschauer nichts Zwingendes. Mit Beginn der zweiten Halbzeit suchte Braunenweiler das Führungstor, musste aber bis zur 71. Minute warten, ehe eine Balleroberung im Gästestrafraum der Ausgang für das Führungstor bildete, einen Schuss aus der Drehung. Das Spiel blieb ein Mittelfeldgeplänkel. Schauperl erhöhte zum 2:0-Arbeitssieg für den Gastgeber.

SPV Türk G. Sigmaringen – FV Fulgenstadt 3:2 (2:2). - Tore: 0:1 Janik Speh (14.), 1:1 Edis Sacevic (17.), 2:1 Edis Sacevic (19.), 2:2 Florian Schurer (44.), 3:2 Samuel Peter (90+2). - Rote Karte: Edis Sacevic (44./TG; Tätlichkeit). - Z.: 100. - Ein vermeidbarer Treffer in der Nachspielzeit brachte den FV Fulgenstadt um einen Punkt. In der ersten Halbzeit machte es der Gast aber den Gastgebern zu einfach, ließ sich zu leicht überspielen. Die Folge: hochkarätige Chancen für den neuen Tabellenführer. In Führung ging aber trotzdem der FVF durch Speh. Edis Sacevic antwortete mit dem Ausgleich und der erstmaligen Führung. Kurz vor der Pause markierte Schurer den Ausgleich. Mit dem Gedanken, in Überzahl das Spiel zu kontrollieren, ging der FVF in Durchgang zwei und hatte auch etliche Möglichkeiten, die er ungenutzt ließ. Durch die individuelle Klasse von Enes Sacevic und Samuel Peter blieb Türk Gücü gefährlich. Als alles mit einer Punkteteilung rechnete, ebnete ein haltbarer Schuss in der Nachspielzeit für den Gastgeber den Weg an die Spitze. - R.: 0:8

SV Hoßkirch - FV Bad Saulgau 1:4 (0:3). - Tore: 0:1 Wakka Bass (5.), 0:2 Max Werner (13.), 0:3 Riedesser (22.), 0:4 Bulanik (64.), 1:4 Lamin Jammeh (73.). - Z.: 70. - Auf dem schwer zu bespielbaren Untergrund- es staubte bei Zuspielen - waren zunächst Zufallskombinationen an der Tagesordnung. Viele versprungene Bälle machten den Akteuren zu schaffen. Mit Fortdauer der Begegnung erarbeitete sich der Gast ein Übergewicht und einen 3:0-Vorsprung zur Halbzeit. Hoßkirch spielte zwar auch mit, hatte die eine oder andere Möglichkeit, war aber glücklos. In der zweiten Halbzeit ließ es der FVS langsamer angehen, war Herr der Lage, aber verwaltete nur noch das Ergebnis. Bulanik schraubte das Ergebnis noch auf 4:0, ehe Jammeh verkürzte.

Spielfrei: SV Bolstern, SV Langenenslingen