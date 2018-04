Heiße Schleifenjagd beim Jugendturnier

Was im Jahr 2002 als Pilotprojekt gestartet ist, hat sich in den vergangenen zehn Jahren bewährt: der Oberschwaben-Cup für jugendliche Reiter. An diesem Wochenende, 21 und 22. April, jeweils ab 8 Uhr, wird das traditionelle Finale der Serie in Herbertingen ausgetragen, zu dem sich der gastgebende Verein immer ein besonderes Programm ausdenkt. Damit wolle man den Vereinen und den Jugendlichen zeigen, dass man ihr Engagement schätze, so Josef Heinzelmann, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Herbertingen, Oberschwabencup-Mitstreiter der ersten Stunde und traditionell Ausrichter der dritten Cupstation. Heinzelmann betont, dass diese Jugend-Turnierserie auch der Talentsichtung und Talentfindung sowie deren Förderung dient. „Denn ohne eine solide Basis gibt es keine Erfolge auf steigendem Niveau.“ Am zweiten Turnierwochenende in Krumbach war es sommerlich warmes Wetter, volle Zuschauerränge und Wettbewerbe mit Nervenkitzel – ehrgeizige Reiter zeigten, dass sie hart um Schleifen und Erfolge kämpfen. Bei dieser zweiten Qualifikation für den Oberschwaben-Junioren-Cup wurden eifrig Wertungspunkte gesammelt.

Ob eine Dressurprüfung ein Erfolg für Pferd und Reiter wird, entscheidet sich oft schon auf dem Abreiteplatz. Nur Pferde, die willig und gelöst fein an den Hilfen des Reiters stehen, präsentieren im Viereck ihr ganzes Können. Doch manchmal ist weniger mehr. Wird zu lange abgeritten, fehlt der Vorstellung hinterher der rechte Schwung. Auch wer sein Pferd zwischen Zügel und Sporen zu extrem aufspannt, kann keine Spitzenwertnote mehr erwarten.

Vom Reitclub Sigmaringen startet die 18-jährige Lisa-Marie Fersch mit zwei Pferden in verschiedenen Prüfungen. „In Krumbach bin ich zum Aufwärmen das A**-Springen gestartet, in dem ich mit mit meiner erst 6-jährigen Nachwuchs-Stute den vierten Platz holen konnte. Im L-Springen, das zum Oberschwabencup zählte, wurden wir mit nur einer halben Sekunde Abstand zweiter Sieger, somit haben wir uns schonmal eine gute Grundlage erritten. In Fronhofen starteten wir auch wieder das L-Springen in dem wurden wir dritter. Trotz allem war es eine super schöne Runde. Vor allem weil ich mit meiner jungen Stute ja noch alles vor mir hab. Wir liegen insgesamt im Oberschwaben Cup jetzt auf Rang 2 und haben so noch alles in der Hand. Dieses Jahr ist meine letztes, in dem ich den Cup starten darf, dann kommen jüngere nach. Ich finde es sehr schade, da diese drei Turniere zu den schönsten von der ganzen Saison gehören. Man kennt sich auf den Turnieren und es macht immer Spaß und die Stimmung ist super! Konkurrenzkampf ist zwar vorhanden aber jeder fiebert für den anderen mit.“