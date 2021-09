HBW will in Lemgo die Trendwende einleiten

Am 5. Spieltag der Handball-Bundesliga reist der HBW Balingen-Weilstetten zum Pokalsieger TBV Lemgo-Lippe. Die Partie beginnt am Donnerstag, um 19.05 Uhr in der Lemgoer Arena.

Nach vier Spieltagen in der noch jungen Saison 2021/22 stehen die Gallier mit 2:6 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz. Nach zwei starken Spielen zum Auftakt sprangen für die Gallier zuletzt zwei Niederlagen in der Bundesliga heraus. Jetzt gilt es, in Lemgo die Trendwende einzuleiten. Ob Lukas Saueressig die Bürkle-Sieben bei diesem Vorhaben unterstützen kann, ist nach seiner Verletzung im Spiel gegen den SC Magdeburg weiterhin fraglich. Verletzungsbedingt nicht mit dabei sein werden die beiden Kreisläufer Marcel Niemeyer und Kristian Beciri, sowie Linksaußen Oddur Gretarsson.

Das von Ex-Gallier Peter Johannesson angeführte Team aus Lemgo steht aktuell nach erst drei Spielen mit nur einem Punkt hinter dem HBW in der Tabelle. Nach einem Unentschieden zum Auftakt gegen die MT Melsungen folgten zwei knappe Niederlagen gegen die HSG Wetzlar und den SC DHfK Leipzig, weshalb trotz des aktuellen Tabellenstandes der TBV Lemgo-Lippe der Favorit sein wird. Zu den stärksten Spielern der eingespielten Truppe aus Ostwestfalen gehören neben dem spanischen Welt- und Europameister Gedeón Guardiola mit Sicherheit der schwedische Halblinke Jonathan Carlsbogard, der mit 18 Treffern der beste Torschütze seiner Mannschaft ist und auch in der schwedischen Nationalmannschaft eine tragende Rolle innehat.

Für den HBW wird es nach der deutlichen Heimniederlage gegen den SC Magdeburg darum gehen, sich auf seine eigenen Stärken zu konzentrieren und auch auswärts zu zeigen, dass man mit einer guten Mannschaft mithalten kann. An das letzte Auswärtsspiel in Lemgo werden sich die HBW-Fans gerne zurückerinnern. In der Hinrunde der vergangenen Saison konnten die Gallier in Lemgo am 7. Spieltag den ersten Saisonsieg einfahren und ebnen so den Weg für die Mission Klassenerhalt.