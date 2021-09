HBW empfängt Frisch-Auf

Eine Woche vor Saisonbeginn absolvieren die Gallier nochmals ein Vorbereitungsspiel. Das Schwabenderby gegen Frisch-Auf Göppingen wird nach der zurückliegenden Corona-Saison nicht nur ein absoluter Härtetest für die Mannschaft von Cheftrainer Jens Bürkle, es ist auch gleichzeitig nach über einem Jahr die Rückkehr der Handball-Fans in die SparkassenArena. Endlich dürfen wieder Zuschauer in die Halle! Die Freude darauf ist mindestens so groß wie die Freude auf ein interessantes und spannendes Spiel zwischen zwei Ligarivalen, die sich in keinem Spiel, auch nicht in einem Vorbereitungsspiel etwas schenken.

Nach teilweise recht intensiven Trainingseinheiten will HBW-Coach Bürkle gegen Göppingen sehen, wo seine Mannschaft steht. „Das Spiel wird uns die Wahrheit aufzeigen“, prophezeit der Sportwissenschaftler, der auf Grund der personellen Situation die Vorbereitung nicht immer so gestalten und durchziehen konnte, wie er es gerne gehabt hätte. Auch gegen Göppingen werden ihm noch wichtige Bausteine, sprich Spieler in seiner Mannschaft fehlen. Die werden aber aller Voraussicht nach auch zum Saisonbeginn noch fehlen und daher ist es für ihn wichtig zu sehen, ob die Mannschaft so funktioniert, wie er es sich vorstellt.

Spielbeginn in der Balinger SparkassenArena ist am Mittwochabend, 1. September, um 19 Uhr. Tickets für das Spiel gibt es online über https://www.h-bw.de/tickets/. Für die Besucher des Schwabenderbys gilt die sogenannte 3G-Regel. Demnach dürfen alle in die Halle, die vollständig geimpft oder genesen sind. Alle anderen, auch Kinder, müssen negativ getestet sein. Wer mit einem negativen Test in die Halle möchte, sollte sich frühzeitig um einen Termin kümmern. An der SparkassenArena wird es am Mittwoch keine Test-Möglichkeit geben. In der Halle gilt ständige Maskenpflicht (medizinische oder FFP2-Maske).