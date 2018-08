Hausnummern können im Notfall Leben retten

Es klingt banal, ist aber elementar wichtig: Hausnummern können Leben retten. Denn Einsatzkräfte der Feuerwehr, des DRK oder der Polizei müssen im Notfall die Hausnummern gut erkennen können, um nicht wertvolle Zeit zu verlieren.

„Hausnummern müssen deutlich sichtbar angebracht sein“, sagt Bad Saulgaus Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck. Das gelte im Übrigen für alle Rettungsdienste. Die Einsatzkräfte sind zwar in der Regel alle ortskundig, kennen die Straßennamen, wissen, wohin sie müssen, sind aber dennoch darauf angewiesen, dass die Hausnummern sofort zu sehen sind. „Die Paradiesstraße zum Beispiel führt in das Wohngebiet Krumme Äcker und in die Innenstadt. Sie hat eine dreistellige Hausnummer. Umso wichtiger sind gut erkennbare Hausnummern“, ergänzt Karl-Heinz Dumbeck.

Hinter einem Busch versteckt

Das ist aber nicht immer der Fall. Hausnummern, die hinter einem hohen Busch versteckt sind, Ladenzeilen gänzlich ohne Hausnummern, zurückgesetzte Gebäude, Hauseingänge um die Ecke oder Mehrfamilienhäuser – trotz des digitalen Einsatzleitsystems von Polizei und Feuerwehr oder gar der Navigationsgeräte in den DRK-Fahrzeugen sind die Rettungskräfte hin und wieder gezwungen, nach dem richtigen Haus zu suchen. „Und das kann wertvolle Zeit kosten“, sagt Karl-Heinz Dumbeck, der außerdem froh ist, wenn Anwohner in der Nähe des Einsatzortes stehen und sich bemerkbar machen. „Jeder Anwohner oder Passant kann uns etwas Gutes tun, indem er uns als Einweiser mitteilt, wo genau unsere Hilfe gebraucht wird.“ Denn von der Integrierten Rettungsleitstelle in Oberschwaben erhalten die Einsatzkräfte zwar den Grund des Einsatzes, den Ort samt Straßennamen und die dazugehörige Hausnummer. Doch in Mehrfamilienhäusern und Wohnblöcken kann Unklarheit herrschen, welche Wohnung gemeint ist.

Generell sind Hauseigentümer verpflichtet, ihre Gebäude bis zum Tag des Einzugs mit der von der Gemeinde festgesetzten Hausnummer in arabischen Nummern zu versehen. Die Polizeiverordnung schreibt vor, dass die Hausnummern in einer Höhe von nicht mehr als drei Metern an der Seites des Gebäudes, die der Straße zugekehrt ist, unmittelbar über dem Hauseingang angebracht werden müssen. Befindet sich der Eingang nicht an der Straßenseite, muss die Hausnummer an der Gebäudeecke angebracht werden, die am nächsten am Grundstückszugang liegt.

Für Feuerwehr, DRK und Polizei sind nicht nur die Hausnummern von großer Bedeutung, sondern auch die Benennung der Straßennamen. „Sie sollten nicht zu ähnlich heißen, weil dann die Gefahr einer Verwechslung besteht“, sagt Karl-Heinz Dumbeck, der in dieser Hinsicht der Verwaltung ein Lob dafür ausspricht, dass bei der Vergabe von Straßennamen genau darauf geachtet werde. Außerdem würde das Ordnungsamt die Rettungsorganisationen auch rechtzeitig darüber über vorhandene Baustellen informieren, damit die Einsatzkräfte direkt einen anderen Weg wählen können.