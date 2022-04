Bad Saulgauer Restaurant macht bei Fernsehsendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ mit

Geschlossen wegen Dreharbeiten hieß es vor einigen Wochen im Haus am Markt in Bad Saulgau. Inzwischen ist klar, warum: Der Fernsehsender Kabel Eins hat den Betrieb für ein Koch-Casting lahmgelegt, weil das Restaurant am Kochduell „Mein Lokal, Dein Lokal“ teilnimmt. Der geplante Sendetermin soll im Juni sein.

Während Chefkoch Johannes Buhles im Haus am Markt die Stellung hielt, waren die Kameras der Produktionsfirma „Good Times“ eine Woche lang auf Ehefrau Susanne Zimmerer-Buhles und weitere Kolleginnen und Kollegen aus der Gastronomie gerichtet.

Spannend und anstrengend

„Es war sehr spannend, aber auch sehr anstrengend“, sagt Susanne Zimmerer-Buhles, die für die Kochshow von einem Restaurant ins andere reiste – von Ravensburg nach Singen, von Singen nach Bad Saulgau, von Bad Saulgau nach Konstanz und zuletzt von Konstanz nach Bohlingen.

In der Sendung von Kabel Eins besuchen sich die Gastronomen bei laufendem Betrieb gegenseitig, helfen dabei schon mal in der Küche aus und bewerten hinterher mit Punkten die Qualität, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das Ambiente und den Service. Das Gesicht der Doku-Soap ist Spitzenkoch Mike Süsser, der als erfahrener und kritischer Profi den Konkurrenten wertvolle Tipps vermittelt. Wobei für das Ehepaar das Konkurrenzdenken und das Preisgeld für den Sieger in Höhe von 3000 Euro eher zweitrangig ist.

Beim Kabel Eins-Kochduell „Mein Lokal, Dein Lokal“ sind sie Konkurrenten: Federica Fele-Schartner (links, Sternen, Bohlingen), Christian Ott (Atelier Tian, Ravensburg), Susanne Zimmerer-Buhles (Haus am Markt, Bad Saulgau), Sebastian Kopitzki (Kreuz, Singen) und Patrick Stier (Papageno Konstanz). (Foto: Kabel Eins)

„Es ging in erster Linie darum, seinen eigenen Horizont zu erweitern, wenn man Einblicke in andere Lokale bekommt“, sagt Zimmerer-Buhles, die in dieser einen Woche nette Kollegen getroffen hat, die sich untereinander gut verstanden haben, so Zimmerer-Buhles. Für das Haus am Markt sei es überhaupt schon eine große Ehre gewesen, sich für „Mein Lokal, Dein Lokal“ zu qualifizieren.

Faire Beurteilung

Ihr Mann Johannes Buhles war 2015 selbst schon Protagonist der Sendung. Er hatte sich gerade selbstständig gemacht und das Restaurant Hofgut Kargegg am Golfplatz in Allensbach geführt. „Ich wurde Zweiter“, sagt Buhles, der jetzt mit dem 2017 erworbenen Restaurant Haus am Markt ins Rennen ging, ohne dafür die Eigeninitiative ergreifen zu müssen, weil die Produktionsfirma von sich aus ihn angeschrieben hatte. „Wir mussten dann nicht lange überlegen“, sagt Johannes Buhles, der seiner Frau für die Dreharbeiten den Vorzug gönnte.

Resultat ist geheim

Das Ehepaar weiß bis dato nicht, wie ihr Restaurant direkt am Marktplatz von Bad Saulgau abgeschnitten hat. Susanne Zimmerer-Buhles jedenfalls habe ihre Konkurrenten fair beurteilt. Johannes Buhles hofft demnach auch, dass sein Restaurant entsprechend gut bewertet wird.

„Wir wollen einfach zeigen, wer wir sind, was wir machen und den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen werfen lassen“, sagt Buhles, der einen As im Ärmel hat. „Wir haben top regionale Produkte, die alle frisch sind und von uns selber gemacht werden“, so Buhles, der ein Gastgeber für die breite Bevölkerung sein will.

Wenn dann wahrscheinlich im Juni die Sendung ausgestrahlt wird, soll das gesamte Team vor der Leinwand sitzen und sich gemeinsam anschauen, wie viele Punkte für das Haus am Markt vergeben wird. Wie auch immer das Ergebnis lautet: „Wir waren froh, dabei sein zu dürfen“, ergänzt Susanne Zimmerer-Buhles.