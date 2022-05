Hauptversammlung des Tennisclubs Bad Saulgau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch im 90. Jahr des Bestehens ist der Tennisclub Bad Saulgau gut in Form. Dies zeigte sich bei der sehr gut besuchten Hauptversammlung im Clubhaus. Darüber freute sich der Vorsitzende Gernot Maier, der unter den Versammlungsteilnehmern auch junge Gesichter und die Bürgermeisterin Doris Schröter begrüßen konnte. „Wir sind relativ gut über Covid 19-Runden gekommen, denn wir konnten als eine der wenigen Sportarten 2021 schon am 23. April die Saison eröffnen und nahezu ohne Einschränkungen spielen“, so Gernot Maier in seinem Rechenschaftsbericht. Für die Zukunftssicherung sieht er die Mitgliedergewinnung- und bindung als eine wichtige Aufgabe.

Ein finanzieller Kraftakt ist im Jubiläumsjahr die Komplettsanierung einiger Plätze durch eine Fachfirma und das Fitmachen der weiteren Plätze in Eigenregie. Sein Dank und Kompliment galt allen Helferinnen und Helfern und insbesondere dem Bewirtungsteam unter Führung von Lisa und Toni Gruber, die auch in dieser Saison wieder dafür sorgen, dass im Clubhaus bestens für das leibliche Wohl gesorgt ist. Dass der Tennisclub finanziell gut aufgestellt und für die 60000 Euro-Investition der Komplettsanierung Vorsorge getroffen hat, bewies der Bericht des Schatzmeisters Egon Brey, der dabei nicht verhehlte, dass solche Projekte nicht ohne Zuschüsse durch Stadt und WLSB zu stemmen sind.

Unterschiedlich erfolgreich waren die sieben gemeldeten aktiven Mannschaften. Davon berichtete Sportwart Konrad Späth. Souverän mit sechs Siegen sicherten sich die Herren60 den Meistertitel in der Bezirksoberliga und stiegen in die Verbandsliga auf. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit waren die Schulkooperationen, die auf gutem Wege sind. Jugendwart Jens Schulz betreut zusammen mit Margit Rönsch die drei Jugendmannschaften. In 2022 stehen die Clubmeisterschaften für die Jugend und ein dreitägiges Tenniscamp im Fokus, ebenso die Anstrengungen, die Eltern besser in den Verein einzubinden, so die Zielvorgabe von Jens Schulz in seinem Bericht. Bei den anstehenden Wahlen blieb alles beim Alten. Egon Brey wird weiter die Finanzen verwalten, und Anita Kolschefski als Schriftführerin dem Gremium angehören. Für 40 Jahre Mitgliedschaft zeichnete der Vorsitzende Elisabeth Rist und Manfred Keckeisen mit der Goldenen Clubehrennadel aus. Das Vereinsjubiläum wird mit einer 90er-Party und dem Rot-Weiß-Turnier am Bächtlefest gefeiert.