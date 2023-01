Hauptversammlung der Löschgruppe Moosheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 9. Dezember fand die jährliche Hauptversammlung der Feuerwehr Saulgau - Löschgruppe Moosheim statt.

Nach dem Bericht von Löschgruppenführer Michael Wetzel und dem Kassenbericht durch Kassier Martin Winkhart stand die turnusmäßige Wahl des Löschgruppenführers sowie des Stellvertreters an. In ihren Ämtern wurden Michael Wetzel und Andreas Reuter einstimmig bestätigt.

Im Anschluss beförderte der stellvertretende Stadtbrandmeister Marc Schmötzer die Kameraden Renè Detzel zum Feuerwehrmann und Michael Wetzel zum Löschmeister.

Im Rahmen der Versammlung wurden Sebastian Reuter und Markus Wetzel mit dem Feuerwehr Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre und Bernd Lohner mit dem Feuerwehrzeichen in Silber für 25 Jahre Feuerwehrdienst geehrt, verbunden mit dem Dank für den ehrenamtlichen Dienst am Nächsten.