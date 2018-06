Hartwig Tauber recherchiert Geschichte des Klosters

Zusammen mit dem verstorbenen Anton Lutz hat der heute 73-jährige Hartwig Tauber aus Moosheim die Geschichte des Klosters Moosheim zusammengetragen. Viele Stunden hat er dafür in Archiven gearbeitet. Unter anderem brachte er das Porträt eines Mannes zurück in den Bürgersaal, dessen Name mit dem Kloster eng verknüpft bleibt: Carl Anton von Krafft hat das Kloster in Moosheim im Auftrag des österreichischen Kaisers aufgelöst.

Hartwig Tauber mag es nicht, wenn historisch bedeutsame Daten unter den Tisch fallen. Hartnäckig erinnert er an Ereignisse, an die heute kaum ein Mensch mehr denkt. Dazu gehört die Völkerschlacht in Leipzig. Fast genau 200 Jahr liegt sie inzwischen zurück. Es war jene Schlacht, in der die Allianz mit Preußen, Österreich und Schweden vom 16. bis 19. Oktober 1813 die Truppen Napoleon Bonapartes besiegte. Zu den Jubiläen wurde auch hier groß gefeiert. 1863 - anlässlich der 50. Wiederkehr der Schlacht und 1913 anlässlich der 100. Jahrestags – waren in Bad Saulgau und in Moosheim die Stadt und das Dorf auf den Beinen. Der katholische Arbeiterverein marschierte neben dem Turnverein und der Bürgerwache auf. In Moosheim, so hat Hartwig Tauber im „Oberländer“ recherchiert, gab es Fackelzüge, Militärvereine feierten den Sieg und eine „patriotische Rede“ von Sattlermeister Angele ist ebenfalls dokumentiert. Dabei waren die Württemberger aus Saulgau und Moosheim nicht von Anfang an gegen Napoleon. „Württemberg ist während der Schlacht umgeschwenkt“, sagt Hartwig Tauber.

Für Napoleon erfroren

Für die Treue zum Kaiser der Franzosen hat Hartwig Tauber ebenfalls Dokumente gesichtet. Für fünf gefallene Moosheimer wurden lange Zeit Messen gelesen. Sie waren 1812 beim Rußlandfeldzug Napoleons dabei. Der Kaiser erreichte zwar Moskau, verlor aber in Schlachten und im unerbittlichen russischen Winter den Großteil seiner Armee. Die fünf jungen Moosheimer Männer in württembergischen Diensten erfroren im Dienst des französischen Kaisers.

Die Anhänglichkeit ist klar. Durch die Gründung des sogenannten Rheinbunds „machte Napoleon die regionalen Herrscher zu Königen von seinen Gnaden“. Dazu gehörte auch Württemberg. Napoleon beendete die Herrschaft Österreichs über die vorderösterreichischen Donaustädte im Jahr 1806. Die „Occupation der sogenannten Donaus Stadt Sulgau“ sei allerdings gar nicht so reibungslos verlaufen. Hartwig Tauber wundert es, dass auch dieser historische Fakt viel zu wenig zur Kenntnis genommen wird. In Veröffentlichungen zum Jubiläum im Jahr 2006 vermisst er den Hinweis darauf. „Der König von Württemberg hat allen befohlen, in württembergische Dienste zu treten.“

Nicht alle taten dies. Das Beispiel eines solchen Mannes befindet sich am Treppenaufgang im Kloster in Moosheim. Carl Anton von Krafft war Reichsritter und Oberamtmann, ein Beamter in österreichischen Diensten. „Er hat das Kloster in Moosheim im Auftrag von Kaiser Joseph II. von Österreich 1782 aufgelöst“, sagt Hartwig Tauber und zwar zusammen mit weitern Klöstern in Unlingen und Saulgau. Er war mit Moosheim verbunden, residierte aber zunächst in Stockach, später in Zizenhausen bei Stockach. Sein Sohn wiederum, Josef Anton von Krafft, war Offiziere im KuK Infanterieregiment Nummer 49 und nahm an der Völkerschlacht in Leipzig teil, immer noch in österreichischen Diensten. Dass die Kraffts so gar nicht unter die Württemberger Flagge wollten, hat auch dem Vater Nachteile beschert. Wegen „Anhänglichkeit an Österreich“ musste er sogar in den Kerker.

Fahndung nach einem Bild

Dass die Erinnerung an die von Kraffts wachgehalten wird, hängt an seinem Porträt im Treppenaufgang des Klosters. Tauber fand es nach langer Suche und vielen Telefontaten bei einem Nachfahren, im Fundus von Rainer Krafft-Ebing. Heute gibt es zwei originale Porträts: eines ist weiter im Privatbesitz, ein weiteres befindet sich im Augustiner-Museum in Freiburg. Das Porträt im Kloster Moosheim ist eine Reproduktion. Das Kloster Moosheim liegt Hartwig Tauber besonders am Herzen.

Als es 1988 als Bürgersaal wieder eröffnet wurde, wollte er die Erinnerung an dieses Kloster wachhalten. „So ein Riesenbau an einem Ort fällt eben auf“, sagt Tauber. Seine Anfrage bei Ortsvorsteher Kemmer fiel auf fruchtbaren Boden - und sie brachte ihn mit Anton Lutz zusammen, der bereits Material sammelte. Die beiden forschten und studierten in Archiven. Und sie widerlegten den alten Studienrat Benz, der im den Pfarrakten die Notiz hinterlassen hatte: „Über das Kloster Moosheim gibt es keine schriftliche Hinterlassenschaft.“