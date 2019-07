Harthausen/Scher holt sich den Pott

Der TSV Harthausen/Scher hat in Unterschmeien den Krone-Pokal gewonnen. Die Harthausener besiegten im Finale am Sonntag die SGM Heinstetten mit 3:0. Platz drei ging an den SV Sigmaringen, die SGM Schmeien/Sigmaringen II/Laiz II belegte Platz sechs.

Finale: SGM Heinstetten – TSV Harthausen/S. 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Maier (7.), 0:2 Czopiak (32.), 0:3 Dockhorn (44.). - Harthausen drängte die SGM von Anfang an in die eigene Hälfte und erarbeitete sich ein optisches Übergewicht. Die Führung fiel früh durch Maier (7.). Harthausen bestimmte weiterhin das Geschehen, ohne wirklich gefährlich zu werden und so blieb es bis zur Pause beim 1:0. Kurz nach der Halbzeit erhöhte Czopiak mit einem Kopfball nach Eckstoß auf 2:0. Die nächste Gelegenheit gab es für Gudely zu erhöhen, der Kopfball verfehlte jedoch das Tor. Dies war dann Dockhorn vorbehalten. Er vollendete einen Angriff zum 3:0 (44.). Das Endspiel war spätestens jetzt entschieden und pünktlich nach 60. Minute erfolgte der Schlusspfiff durch Schiedsrichter Christoph Brudi.

Spiel um Platz 3: SV Sigmaringen – TSV Strassberg II 5:0 (4:0). - Tore: 1:0 Z. Klasan (12.), 2:0, 3:0 Abdulahad (17./28.), 4:0 Stegmeier (30.), 5:0 Klasan (58.). - Bereits in der 12. Minute brachte Klasan den SVS in Front. Nach tollem Zuspiel von Klasan erzielte Abdulahad das 2:0 (17.). Straßberg war bemüht, konnte den SVS jedoch bis zur Halbzeit nicht in Verlegenheit bringen. Nach 20 Minuten hatte Straßberg Glück, als Sigmaringen durch Klasan nur Aluminium traf. Abdulahad erhöhte mit einer feinen Einzelleistung auf 3:0, als er von der Mittellinie allein auf das Tor zulief und dem Torwart keine Chance ließ. Stegmeier erhöhte noch vor der Pause auf 4:0 (30.). Sigmaringen ließ es in der zweiten Halbzeit etwas langsamer angehen und in der 58. Minute setzte Klasan den Schlusspunkt - 5:0.

Spiel um Platz 5: SGM Schmeien/Sigmaringen II/Laiz II – SV Messkirch 0:3(0:1). - Tore: 0:1, 0:2 A. Schnetzler (6./54.), 0:3 Holzmann (60.). - Von Anfang an entwickelte sich ein munteres Spiel. Früh erzielte Schnetzler aus 14 Metern die Führung für Meßkirch. In der Folge gab es weitere Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die große Chance zum 1:1 kurz vor der Pause gab es, als Beck aus zehn Metern knapp das Tor verfehlte. In der 30. Minute hatte Höfler eine weitere Möglichkeit zum Ausgleich, als er den Abwehrspieler umspielte und sofort abzog. In der 36. Minute schwächte sich die SGM selbst, als Höfler mit Gelb-Rot runter musste. Trotz Unterzahl entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit zunächst besseren Chancen für die SGM. In der 51. Minute hatte der SV Messkirch die Chance zum 2:0, doch der Freistoß aus 18 Metern ging knapp vorbei. In der 54. min war es soweit: Schnetzler sorgte mit einem herrlichen Treffer aus 35 Metern für die Vorentscheidung, den Schlusspunkt setzte Holzmann 3:0 (60.).