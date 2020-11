Harte zweite Schließung im BuKi-Haus

Das vom Bad Saulgauer Verein BuKi –Hilfe für Kinder in Osteuropa getragene BuKi-Haus muss zum zweiten Mal in diesem Jahr wegen Corona geschlossen werden. Die Region wurde zum Hotspot erklärt. Für die Kinder im Roma-Viertel ist diese Schließung besonders hart.

Auf Grund der Corona-Krise wurde die örtliche Schule, der Kindergarten und damit auch das BuKi-Haus geschlossen, meldet der Verein auf seiner Internet-Seite. Kinder aus prekären Lebensverhältnissen trifft diese Schließung mit besonderer, teils extremer Härte. Es ist bereits die zweite Schließung in wegen Corona in diesem Jahr. Im Frühjahr unterstützte der Verein durch die Beschränkungen in Not geratene Familien mit Lebensmittelspenden.

40 Kinder besuchen täglich das BuKi-Haus. Mit einem breiten Angebot an sozialen Dienstleistungen federt der Verein die sozialen Hürden der Kinder ab und führen sie in den Kindergarten und in die Schule. Unsere Betreuerinnen nehmen die Kinder bei der Hand und begleiten sie auf ihrem Bildungsweg.

Die breit angelegte Förderung der Kinder bezieht sich nicht nur auf Fragen der Schulbildung. Frühstück und Mittagstisch gestrichen Mit der Schließung des BuKi-Hauses durch Corona wurde das Frühstück und der Mittagstisch für die Kinder gestrichen. Das Frühstück und der Mittagstisch im BuKi-Haus sind elementar. Knapp ein Drittel der BuKi-Kinder sind unmittelbar auf substantielle Ernährungshilfen angewiesen.

Viele Kinder im BuKi-Haus leben in physisch wie psychisch extremen Situationen: sind permanent von Hunger bedroht, verwahrlosen, werden innerhalb des Viertels oder der Familie ausgegrenzt und abgelehnt, sind schutzlos Gewalt und traumatisierenden Erlebnissen direkt oder indirekt ausgesetzt. BuKi ist ein Ort der Geborgenheit. BuKi schenkt den Kindern einen Raum, um traumatisierende Erfahrungen zu kompensieren und auszugleichen. BuKi und das Buki-Haus werden auch von Lesern der „Schwäbischen Zeitung“ mit der Weihnachts-Aktion Helfen bringt Freude als eines der lokalen Projekte unterstützt.