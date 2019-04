Harald Lutz soll Altshausen retten

Nach der anhaltenden sportlichen Misere hat die Vereinsführung des Fußball-Bezirksligisten FV Altshausen gehandelt und dem bisherigen Spielertrainer Heiko Wenzel mit Harald Lutz einen erfahrenen Trainer im Abstiegskampf zur Seite gestellt. Das teilt der FV Altshausen mit. Lutz trainierte in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten bereits zweimal den FVA. Geplant ist, dass Lutz für die verbleibenden Spiele in dieser Saison die Mannschaft von außen an der Linie führt. „Mit seiner Erfahrung soll Lutz dem Team im Abstiegskampf neue Impulse verleihen und den drohenden Abstieg in den verbleibenden Partien verhindern“, heißt es in der Mitteilung weiter.