„Happy Family Day“ mit extra Programm für Jugendliche

Corona-bedingt hat der Happy Family Day letztmals im Jahr 2019 stattgefunden. Doch jetzt ist es wieder so weit. Rund um das Thema Nachhaltigkeit hat das Organisations-Team wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Erstmals gibt es am Tag zuvor einen Sport- und Umwelttag für Jugendliche.

Mit Blick auf den stetig voranschreitenden Klimawandel zieht sich das Thema Nachhaltigkeit auch diesmal wie ein roter Faden durch das zweitägige Programm. Los geht es in diesem Jahr schon am Samstag, 18. Juni, ab 15 Uhr mit einem Sport- und Umweltangebot für Jugendliche. Dazu hat sich rund um die Bad Saulgauer Schulen, der TSV-Volleyball-Abteilung und des Gesamtelternbeirats ein rühriges Organisations-Team gebildet.

Ein Programm-Schwerpunkt bildet das Beachvolleyball-Turnier für Dreizehn- bis Neunzehnjährige, für das noch Anmeldungen entgegengenommen werden (spieltechnik@volleyball-badsaulgau.de). Zudem gibt es Tischtennis- und Tischkicker-Angebote, eine Graffity-Spray-Aktion, eine Beach-Bar, Gewinnspiele und vieles mehr. Weil das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit natürlich auch an diesem Tag eine wesentliche Rolle spielt, sind etwa Essen und Getränke weitestgehend aus nachhaltiger Produktion. Die Klassenstufe sieben des Störck-Gymnasiums wird zudem einen Kuchenverkauf anbieten. Dass auch an diesem Tag keine Plastikprodukte verwendet werden, versteht sich von selbst.

Am Sonntag, 19. Juni, ist die Innenstadt wieder mit Themenstraßen und einer Fülle an Informationen und Mitmach-Angeboten durchzogen. In der Garten- und Landschaftsstraße geht es unter anderem um die richtige Bienenhaltung, um biologische Vielfalt, naturnahe Gärten und Grünflächen, um Waldtiere und nicht zuletzt um die Verantwortung für Mensch und Natur, die jeder mit seinem täglichen Handeln trägt.

In der Landwirtschaftsstraße geht es schwerpunktmäßig um integrierte Landbewirtschaftung mit modernen Maschinen. Eine Fülle an Informationen wartet auf die Besucherinnen und Besucher auch in der Energie- und Entsorgungsstraße. Ob erneuerbare Energien, Förderungen und Finanzierungpakete oder Wertstoff- und Abfallentsorgung – auch hier geht es an den Info- und Aktionsständen um zukunftsträchtige Technologien, die den Klimawandel bestmöglich ausbremsen sollen. Auf der Erlebnis- und Gesundheitsstraße wird in diesem Jahr der DRK-Kreisverband genauso vor Ort sein wie der Golfclub Bad Saulgau, die Pfadfindergruppe Royal Rangers, der Schäferhundeverein oder der VDK Sozialverband. Erstmals mit dabei sind Mitglieder der japanischen Kampfsportart Kendo. Die japanische Kampfsportart erfreut sich seit Jahren zunehmender Beliebtheit und ist an den TSV Bad Saulgau angegliedert.

Natürlich wurde bei der Organisation wieder besonders an die Kinder gedacht. Für die kleinen Gäste gibt es an jedem Stand ein attraktives Mitmach-Angebot. Ob Bastel-, Spiel- und Sportangebote, Probesitzen im großen Müll-Laster oder eine Hüpfrunde auf dem Riesentrampolin – es ist für jeden etwas dabei. Wer zusätzlich bei der Laufkarten-Aktion teilnimmt, dem winken auch diesmal wieder attraktive Preise. Auch dürfen sich die kleinen und großen Gäste wieder auf kulinarische Leckereien freuen, wie etwa frisch gebratene Forellen und schwäbische Maultaschen, Kaffee und Kuchen oder türkische Spezialitäten.

Am Marktplatz und bei der Volksbank-Hauptstelle gibt es neben kulinarischen auch musikalische Köstlichkeiten. Der Happy Family Day startet um 10 Uhr. Die Veranstalter freuen sich über eine Anreise der Gäste wenn möglich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder der Bahn. Ganz im Sinne des nachhaltigen Handelns, das, so Bürgermeisterin Doris Schröter, nicht nur an diesem Tag, sondern in allen städtischen Handlungsfeldern nach und nach konsequent umgesetzt werden soll. Gerade auch mit Blick darauf, dass Bad Saulgau als Modellkommune für das landesweite Projekt „Global Nachhaltige Kommune in Baden-Württemberg“ ausgewählt wurde. Große Programmänderungen musste es deswegen nicht geben. Der Happy Family Day als Umwelt- und Familientag war von Beginn an auf diese Themenschwerpunkte ausgerichtet. Veranstalter sind an beiden Tagen die Tourismusbetriebsgesellschaft und das städtische Umweltamt.