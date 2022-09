Happy End für das Exzellenzgymnasium in Bad Saulgau: Die Haushaltskommission des Landes hat in ihrer Sitzung am Mittwochabend beschlossen, die Oberstufenschule für Hochbegabte in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) vorzuziehen.

Das MINT-Exzellenzgymnasium in Trägerschaft des Landes ist damit im Bauprogramm und im Doppelhaushalt 2023/2024 verankert.

Kretschmann lobt Leuchtturmprojekt

Bereits vor drei Jahren hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei seinem Besuch in Bad Saulgau das Exzellenzgymnasium mit angeschlossenem Internat als Leuchtturmprojekt für das Land in den höchsten Tönen gelobt.

Doch zuletzt stand das etwa 80 Millionen Euro teure Projekt auf der Kippe, weil offensichtlich die notwendigen Mittel dafür fehlten. Der endgültige Beschluss für das MINT-Exzellenzgymnasium wird bei der Haushaltsverabschiedung im Dezember erwartet.

Die Einrichtung soll im Schuljahr 2026/2027 mit 192 Schülerinnen und Schülern in den Klassen 10 bis 12 den Betrieb aufnehmen.