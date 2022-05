Handlettering-Workshop in der Jugendkunstschule

Zwei aktuelle Trends, die besonders in Kombination miteinander beeindruckende Kunstwerke entstehen lassen, sind Handlettering und Aquarell-Technik. An drei Abenden zeigt die Jugendkunstschule Bad Saulgau die Grundlagen des Handletterings sowie eine Einführung in die Faux Calligraphy und das Brushlettering. Die erfahrene Handlettering-Künstlerin Silvia Unmuth zeigt zudem eine leicht zu erlernende Aquarell-Technik mit Aquarellstiften, mit der in Verbindung mit Handlettering wunderschöne Karten oder Bilder entstehen. Die Kurse für Kinder und Jugendliche ab Klasse 5 finden am 23. Juni, 30. Juni und 7. Juli statt, jeweils von 17.45 Uhr bis 19.15 Uhr. Der Kurs kostet 29 Euro und zusätzliche acht Euro für das Material. An den jeweils gleichen Tagen finden von 19.30 Uhr bis 21 Uhr die Kurse für Erwachsene statt. Die Kosten betragen hier 39 Euro und zusätzliche acht Euro für das Material. Alle Workshops finden im Jungen Kunsthaus in Bad Saulgau statt.