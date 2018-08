Handballer testen in Steißlingen

Die Landesliga-Handballer des TSV Bad Saulgau sind nach einer zweiwöchigen Sommerpause diese Woche wieder in das Training für die neue Saison eingestiegen. Der neue Coach Matthias Kempf versucht, sein Team mit begleitendem Konditionstraining so fit wie möglich zu machen. Wie auch im vergangenen Jahr nimmt der TSV am morgigen Sonntag, 19. August am Vorbereitungsturnier in der Steißlinger Mindlestalhalle teil. Diesmal hat es der TSV allerdings mit der zweiten Mannschaft von Steißlingen zu tun, die in der Landesliga Südbaden rangiert sowie mit Kempfs Ex-Team, dem TV Pfullendorf, ebenfalls eine Landesliga-Mannschaft.

14.30 Uhr gegen TVP

„Leider fehlen diese Woche noch einige Spieler urlaubsbedingt. Diejenigen, die da sind, sollen spielen. Für sie ist es ein guter Test. Eventuell macht noch jemand von der zweiten Mannschaft mit. Ab jetzt wird viel mit dem Ball trainiert. Wir haben noch vier Wochen Zeit bis Saisonstart, die möchten wir auch voll nutzen und viele Spiele absolvieren“, sagt Matthias Kempf. „Nächstes Wochenende haben wir Trainingslager in Bad Saulgau, da sollte das Team wieder komplett sein“, hofft der Trainer. Das Turnier in Steißlingen beginnt für den TSV um 14.30 Uhr gegen Pfullendorf. Gespielt werden 2 x 30 Minuten. Nach einer kurzen Pause tritt der TSV gegen Steißlingen II an.

Die Meisterschaftsrunde beginnt für den TSV am Samstag, den 15. September um 18 Uhr mit einem Heimspiel gegen Uhingen/Holzhausen. Die Zweite Herrenmannschaft steigt bereits zwei Wochen früher in den Ring. Sie tritt nach dem hervorragenden zweiten Platz beim Final-Four-Turnier im Mai, am Samstag, den 1. September, in der ersten Runde des Württembergischen Verbandspokals ebenfalls zu Hause um 20 Uhr gegen Oberliga-Absteiger Deizisau an.