Handball: Pokal-Hit gegen den Absteiger aus der Oberliga

Die Handballsaison beginnt mit einem Pokalhit. Am heutigen Samstag tritt Oberligaabsteiger TSV Deizisau in der Kronriedhalle gegen den TSV an.

Wegen des hervorragenden zweiten Platzes beim Bezirkspokal-Finale in der vergangenen Saison darf der Bezirksligaaufsteiger TSV 2 in dieser Saison neben dem Bezirkspokal auch noch im Württembergischen Pokal antreten. Gegner in der ersten Runde am Samstag um 18 Uhr ist Oberligaabsteiger und Württembergligist Deizisau. Da die erste Herrenmannschaft sich nicht für den Pokal angemeldet hat, ist sie nicht gebunden und darf die zweite Mannschaft unterstützen. Weil in der Vorbereitungsphase der ersten Herrenmannschaft bereits drei gegnerische Teams die vorgesehenen Testspiele gegen den TSV wegen Spielermangels absagten und von der zweiten Herrenmannschaft auch einige Leistungsträger im Urlaub sind, haben die beiden Trainer Markus Weisser von der Zweiten und Matthias Kempf von der Ersten vereinbart, in diesem Match hauptsächlich Akteure der ersten Mannschaft spielen zu lassen. „Nach den drei ausgefallenen Testspielen ist das eine gute Lösung und für uns eine gute Übung“, sagt Trainer Matthias Kempf. Nach drei Siegen gab's am vergangenen Donnerstag beim Trainingsspiel gegen den Württembergligisten Wangen einen kleinen Dämpfer. Der TSV verlor mit 23:34. „Gegen Deizisau möchten wir natürlich die Fehler, die wir gegen Wangen gemacht haben, minimieren. Im Angriff haben wir zu ungeduldig gespielt und die Bälle zu oft hergeschenkt und in der Abwehr müssen wir die Zweikämpfe besser annehmen. Unser Team ist leider nicht komplett, doch wir helfen der Zweiten beim Pokalspiel am Samstag und möchten auch unseren Zuschauern ein schönes Handballspiel zeigen“, sagt Kempf.

Am Sonntag, 9. September, empfängt die Zweite in der ersten Runde des Bezirkspokals um 17 Uhr in der Kronriedhalle den Landesligaabsteiger und jetzigen Ligakonkurrenten HSG Friedrichshafen/Fischbach, bevor am Samstag, 15. September, um 16 Uhr ebenfalls mit einem Heimspiel die Bezirksligarunde gegen Lauterach eröffnet wird. Gleich danach um 18 Uhr bestreitet die erste Herrenmannschaft ihr Saisoneröffnungsspiel gegen Uhingen/Holzhausen.