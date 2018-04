Halbfinale: Am Freitag wird gelost

Die Auslosung der Halbfinalpaarungen im Fußball-Bezirkspokal findet am Freitag, 6. April, 14 Uhr, in den Räumen der Schwäbischen Zeitung in Bad Saulgau statt. Im Lostopf sind noch die SF Hundersingen, der SV Uttenweiler, der FV Neufra/D. (alle Bezirksliga) sowie der TSV Riedlingen (Kreisliga A). Die Auslosung ist öffentlich, teilnehmende Vereine sowie Interessierte sind eingeladen. „Ich darf die Kurzfristigkeit dieser Ansetzung entschuldigen. Die Auslosung war für nächste Woche vorgesehen, aber eine berufliche Verpflichtung meinerseits verhindert dies“, sagt Pokalspielleiter Andreas Janz.