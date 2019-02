Hagen dient als warnendes Beispiel

Zum zweiten Heimspiel in Folge erwartet der HBW Balingen-Weilstetten am Samstagabend (19 Uhr, Sparkassenarena), in der 2. Handball-Bundesliga den HC Elbflorenz. Es ist nur auf den ersten Blick eine dankbare Aufgabe. Die Dresdner haben sich nach schwachem Saisonstart deutlich gesteigert und am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einem Kantersieg gegen Coburg dafür gesorgt, dass die Gallier von der Alb an der Tabellenspitze überwintern konnten. Auch ins neue Jahr sind die Sachsen mit einem Auswärtssieg bei Eintracht Hagen erfolgreich gestartet.

Das erste Heimspiel im neuen Jahr hätte nicht besser laufen können. Mit einem 7:1-Blitzstart zogen die Schwaben den Westfalen aus Hamm ganz schnell den Zahn und gaben bis zum Schlusspfiff das Heft nicht mehr aus der Hand. Nach dieser starken Leistung erwarten viele Anhänger, dass die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle gegen den HC Elbflorenz ein ähnliches Feuerwerk abbrennen wird. Die Dresdner stehen derzeit auf dem 16. Platz, dem ersten Abstiegsplatz. Der Grund ist vor allem ein Fehlstart in die Saison. Bis zum elften Spieltag am 2. November musste der HC auf den ersten Sieg warten. Nachdem der Knoten geplatzt war, legten die Sachsen eine starke Leistung aufs Parkett. Krönender Höhepunkt war schließlich der fast sensationelle Heimsieg am 2. Weihnachtsfeiertag gegen den damaligen Tabellenführer HC 2000 Coburg. Mit ihrem hochverdienten 35:27-Kantersieg verdarben die Sachsen den Mittelfranken das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel so richtig. Nutznießer des Dresdner Husarenstücks waren die Gallier von der Alb, die auf den ersten Platz sprangen.

Gibt es den 20. Heimsieg in Folge?

Was aber neben dem Dresdner Coup nicht zu vergessen ist, ist die Tatsache, dass die Sachsen zwar einen klassischen Fehlstart hingelegt haben, aber den Galliern von der Alb genau in dieser Zeit zu Hause einen Punkt abknöpfen konnten. Einen weiteren Punkt holten sie im Heimspiel zuvor gegen Eintracht Hagen. Just in Hagen starteten die Sachsen mit einem 30:28-Auswärtserfolg vor zwei Wochen erfolgreich ins neue Handballjahr. Weitere Parallelen möchten die Schwaben unbedingt vermeiden. „Die 19 Heimsiege sind sicher gut fürs Selbstvertrauen, aber wir müssen auch alles dran setzen, dass es so bleibt“, warnt Routinier Matti Flohr vor dem kommenden Gegner. Es gebe absolut keinen Grund dafür, Dresden auf die leichte Schulter zu nehmen. Ein Selbstläufer sei das Spiel definitiv nicht. Es sei zwar eine Plattitüde, aber das nächste Spiel sei das schwerste. Trainer Jens Bürkle pflichtet dem Allrounder bei. „Nichts ist so alt, wie der Erfolg von gestern und deshalb ist es unheimlich wichtig, dass wir fokussiert an die Aufgabe ran gehen und Dresden wirklich respektieren“, warnt auch der Sportwissenschaftler davor, zu leichtfertig an die Aufgabe zu gehen. „In der Dresdener Mannschaft steckt richtig Potential. Sie kann locker unter die besten Zehn kommen, weil sie auf jeder Position gut besetzt ist“, sagt Bürkle. Er hebt warnend den Finger und meint: „Meine Mannschaft, aber auch die Fans in der Balinger Sparkassenarena tun gut daran, den Gegner zu respektieren und nicht zu unterschätzen. Das wird eine große Aufgabe.“