Haftbefehl gegen 83-Jährigen nach Messerattacke

Gegen den 83-jährigen mutmaßlichen Angreifer einer Messerattacke auf eine 64-jährige Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Bad Saulgauer Innenstadt hat das Amtsgericht Ravensburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft vergangenen Freitag Haftbefehl erlassen. Der Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter wurde wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung erlassen und wurde am Dienstag in Vollzug gesetzt.. Wie berichtet wurde die Frau bei dem Messerangriff lebensgefährlich verletzt. Da der Mann auch selbst erheblich verletzt wurde, bleibt der Mann bis zur Stabilisierung des Zustands in einem Krankenhaus und wird laut Staatsanwaltschaft anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.