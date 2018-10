Hörgenuss für Sinn, Seele und Gemüt

Für das geistliche Konzert „Gloria in excelsis Deo“ der Mädchenkantorei Bad Saulgau am vergangenen Sonntagabend in der Stadtpfarrkirche hat es vom Publikum begeisterten Applaus gegeben. Diesen Beifall verdienten sich die Akteure dieser bemerkenswerten kirchenmusikalischen Stunde wahrlich.

Um es vorweg zu nehmen: Choristinnen, das Orchester „Capella Novanta“, die Solistinnen und Volker Braig an der Orgel boten unter der Gesamtleitung der sicher und engagiert agierenden Christine Wetzel, unterstützt durch die gute Akustik der Johanneskirche, einen Hörgenuss, der Sinn, Seele und Gemüt anrührte und bei den Zuhörern nachhaltigen Eindruck hinterließ. Lobenswert war auch der begleitende Konzertflyer, der Hintergrundinformationen zu den Chorsätzen lieferte und die lateinischen Texte übersetzte, sodass die Besucher vom Zuhörer zum Erlebenden mitgenommen wurden.

Als Hauptwerk hatte Christine Wetzel mit dem „Gloria in D“, dem großen Lobpreis Gottes, das bekannteste geistliche Werk Antonio Vivaldis, das zu seinen bedeutendsten kirchenmusikalischen Kompositionen gehört, ausgewählt und damit einen guten Griff getan. Die Bearbeitung für dreistimmigen Frauenchor, Trompete, Oboe, Streicher und Orgel von Desmond Ratcliffe war nicht nur ein gelungener Start, sondern mit ein Höhepunkt dieses qualitätsvollen Konzerts, das bewies, dass die Mädchenkantorei unter der Leitung von Christine Wetzel auf einem gutem Weg ist. Fanfarenartig, mit festlich jubelndem Charakter die orchestrale Einleitung und strahlend, gepflegt und von guter stimmbildnerischen Arbeit zeugend, die Stimmen des Konzertchores beim „Gloria in excelsis Deo“. Im Kontrapunkt dazu das polyphon angelegte „Et in terra pax hominibus“ mit seinem andächtig-getragenen Gestus, um dann überzuleiten zum fröhlichen „Laudamus te“.

Raumfüllende Stimme

Im Mittelpunkt des Werks stand das bezaubernde „Domine Deus“, von der jungen Sopransolistin aus den eigenen Reihen, Theresa Bleicher, mit ihrer weichen, raumfüllenden Stimme eindrucksvoll interpretiert. Der Abschluss dieses abwechslungsreichen Zeugnisses der Barockmusik mit den mal schwungvoll-majestätischen, mal nachdenklich-melancholischen Sätzen bildete die glanzvolle Schlussfuge „Cum sancto spiritu“ mit dem im Chorraum verhallenden und nachwirkenden Amen.

Aus der Feder des zeitgenössischen Komponisten Franz Xaver Biebl stammt das „Ave Maria – Angelus Domini“ für siebenstimmigen Frauenchor, bei dem die Sopranstimmen mit dem Angelus Domini vorlegten, um dann doppelchörig in den Lobpreis Mariens einzustimmen. Ein Rheinberger ist immer eine Herausforderung für jeden Chor und der Gradmesser für Chordisziplin und Ausdruckskraft.

Gefühlvolles Zusammenspiel

Mit „Memorare“ gelang dem Konzertchor mit seiner trefflichen Modulation diese Herausforderung. Ein Kontrapunkt zur Vokalmusik und mit ein Farbtupfer des facettenreichen Konzertes war die Komposition „Fantasie“ des französischen Komponisten Georges Hüe, vom Gründer der Mädchenkantorei Christoph Dorn für Flöte und Orchester bearbeitet. Die mehrfache Preisträgerin bei Jugend musiziert, Tabea Dorn, bewies dabei ihr herausragendes Können an der Querflöte. Bemerkenswert das gefühlvolle Zusammenspiel zwischen Solistin und Orchester beim wuchtigen, akkordischen Beginn und den improvisatorisch hingeworfenen Tongirlanden oder den neckischen Einwürfen.

Mit dem „Hier ist das Haus des Herrn“ bewiesen die jungen Sängerinnen des Grundchors, dass sie ebenfalls auf gutem Weg sind. Den Abschluss und die Reminiszenz an die moderne, englischsprachige Musik bildeten die Kompositionen des bekannten englischen Komponisten John Rutter, „Give me wings“ und „I believe in Springtime“, der alle Protagonisten zum Finale zusammenführte.