Härle holt Freiwasser-DM-Titel in Hamburg

Die für die SG Essen startende Bad Saulgauerin Isabelle Härle hat sich in Hamburg bei den deutschen Freiwassermeisterschaften den Titel über zehn Kilometer Freistil gesichert. Über die 5000 Meter-Freistil-Distanz wurde die 26-Jährige zudem Zweite (unser Bild zeigt die Athletin beim Verlassen des Elbewassers nach diesem Rennen).

Für die Teamweltmeisterin von 2013 (über die Fünf-Kilometer-Strecke) bedeuteten diese erfreulichen Resultate auch die Qualifikation für im August in Berlin stattfindenen Europameisterschaften. Härle will dort zweimal auf der Fünf-Kilometer-Strecke im Freiwasser starten, einmal in der Mannschaft und einmal im Einzel.

Außerdem strebt sie einen Start im Becken über die 1500 Meter-Distanz an. Hierfür steht allerdings Ende Juli noch ein Qualifikationswettkampf in Essen an. Mit ihrem erfolgreichen Abschneiden in der Hansestadt war die mehrfache Deutsche Schwimmmeisterin sehr zufrieden: „Die Rennen fanden auf einer Regattabahn in der Elbe statt. Die Bedingungen waren wirklich optimal. Es war warm, das Wasser ruhig und fast strömungsfrei. Es hat alles gut gepasst für mich.“ ok/Foto: dpa