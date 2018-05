Händler und Veranstalter gehen von einem Rückgang an Besuchern aus

Köder, Ruten, Campingausrüstung, Schlauchboote und vieles mehr – auf der Karpfen- und Wallermesse im Stadtforum haben Sportangler am Samstag wieder so manches Zubehör für ihr geliebtes Hobby gefunden. Ergänzend gab es wieder mehrere Vorträge, die allesamt auf großes Interesse stießen.

Etwa, wenn Benjamin Grüner über das Vertikalfischen informiert. „Das ist das Angeln der Zukunft“, ist der Referent überzeugt und erläutert in seiner Präsentation die Details. Um erfolgreich zu sein und einen „Aggressionsbiss“ auszulösen, müsse man nicht nur „Technik und Taktik“ richtig einsetzen, sondern auch das Wesen des Wallers kennen. Und der braucht, so Grüner, zuvorderst Ruhe, Schutz und Nahrung. Besucher informieren sich an den Ständen über Neuigkeiten, tauschen sich aus oder kaufen kiloweise Angelköder in allen Farben und Geschmacksrichtungen. Doch mit dem richtigen Köder ist es nicht getan. „Es braucht schon auch anglerisches Können, Talent und Fingerspitzengefühl“, erzählt ein Besucher. Und kommt schnell ins Schwärmen. Denn das Angeln bezeichnet er kurzerhand als sein „Lebenselixier“. Deshalb sei der Winter immer besonders „hart“, da kommt es dann auch schnell mal zu Entzugserscheinungen. Für ihn ist jeder Angelausflug, egal ob im In- oder Ausland, ein ganz besonderes Erlebnis. Ob das Wetter „verrückt spielt“, ein besonders großer Fisch gefangen wird oder einfach der Sternenhimmel besonders schön ist – es sind Auszeiten vom Alltag, die er nicht missen möchte. Ein wesentliches Element beim Angeln sei auch der „Jagdinstinkt“, der bei diesem Hobby zum Tragen kommt. „Sonst könnt ich ja einfach nur zum Campen gehn“, fährt der Besucher fort.

Ein Standbetreiber schwärmt von den intensiven Naturerlebnissen, hat bis zu diesem Zeitpunkt einen etwas geringeren Umsatz als im vergangenen Jahr und führt das unter Umständen auf die zeitgleich stattfindende Anglermesse im niederländischen Zwolle zurück, die größte in Europa. Stefan Schädler stellt ebenfalls fest, dass es „einen Tick weniger Besucher sind als im vergangenen Jahr“. „Könnte auch mit dem letztjährigen Gasalarm am gegenüberliegenden Schülerforschungszentrum zusammen hängen“, rätselt der Messe-Organisator.