Hält das Mengener Hoch an?

Die Reise führt den FC Mengen an diesem Samstag zum SV Ochsenhausen. Gegen die Mannschaft des Spielertrainers Oliver Wild wollen Miroslav Topalusic und seine Mannschaft den positiven Trend der vergangenen Wochen fortsetzen.

„Wir wollen den Lauf, den wir derzeit haben, fortsetzen“, sagt Mengens Trainer Miroslav Topalsuic. „Wir wollen nicht bei 20 Punkten stehen bleiben, sondern aus den verbleibenden drei Spielen in diesem Jahr noch einige Punkte holen.“

Dabei kann Miroslav Topalsuic derzeit auf sein formstarkes, zentrales Duo im Mittelfeld zählen: Daniel Konrad und Anton Hartock. Beide sind derzeit so etwas wie ein Glücksfall für den FC Mengen. Daniel Konrad dank seiner insgesamt großen Erfahrung, Anton Hartock scheint sich ohnehin immer mehr zur „Allzweckwaffe“ zu entwickeln. „Die Saison begann Hartock als Innenverteidiger, quasi als Ersatz für den studienbedingt in Budapest weilenden Dennis Ivanesic.

Formstarker Hartock

Als die Mengener plötzlich im Mittelfeld Not hatten, stellte Torpalusic den robusten Spieler ins Mittelfeld, wo Hartock sich inzwischen unentbehrlich gemacht hat. „Anton ist ein Glücksfall. Er akzeptiert und spielt dort wo er gebraucht wird“, lobt Topalusic. „Dabei war er ja vergangenes Jahr gar nicht unbedingt Stammspieler“, sagt Topalusic zur Entwicklung des Mannes mit der Nummer 15.

Fehlen werden in Ochsenhausen Gerold Kablitz (privat verhindert) und Josip Volarevic (in Kroatien). „Sonst sind alle in Bord. Das passt soweit.“ Nicht mehr im Kader sind Patrick Baumgärtner und Jens Müller. „Bei beiden hat es nicht so gepasst wie es sich beide Seiten vorgestellt haben“, sagt Miroslav Topalusic. Bei beiden rechnet der Verein damit, dass sie sich in der Winterpause einem anderen Verein anschließen.

Gegner Ochsenhausen ist so etwas wie die „launische Diva“ der Landesliga. Hohe Siege (8:0 Dotternhausen, 6:0 Altheim, 4:1 Oberzell) haben die Ochsenhausener genauso im Portfolio wie überraschende Niederlagen wie gegen Balingen II (2:4) oder ein überraschendes Unentschieden wie gegen Kißlegg (1:1). „Wenn Oliver Wild einen guten Tag hat, kann er alleine ein Spiel entscheiden, aber derzeit ist er glaube ich angeschlagen. Aber sie haben auch den einen oder anderen schnellen Spieler drin, auf den wir aufpassen müssen“, sagt Topalusic.