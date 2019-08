Hält das Hoch der Aufsteiger an?

Mit 36 Toren ist die Fußball-Bezirksliga-Donau am 1. Spieltag in die Saison gestartet. Dies gelang vorher nur einmal, in der Saison 2013/’14). Auch damals fielen 36 Tore. Gespannt sind die Fans, ob die Liga am 2. Spieltag nachlegt. Einige Favoriten (Ehingen, Uttenweiler) sind in der Pflicht, das schwache Auftreten am vergangenen Wochenende zu revidieren. Hut ab vor den Aufsteigern. Sowohl Öpfingen, wie auch Langenenslingen trumpften mit Siegen auf. Auch Landesligaabsteiger FV Altheim wurde seiner Favoritenrolle beim 5:1-Sieg gegen Krauchenwies gerecht.

FV Altshausen - TSG Ehingen (Sa., 16 Uhr). - Beide Mannschaften patzten zum Auftakt. Die 0:4-Auftaktniederlage gegen Aufsteiger Öpfingen hat den FVA in Zugzwang gebracht. Klappt es nicht mit dem ersten Heimsieg, droht die rote Laterne. Die Gäste unterlagen daheim mit 1:3 gegen Riedlingen. Dies ist schon als Überraschung zu werten. Bei einer weiteren Nullnummer kann die TSG von einem Fehlstart sprechen. In der vergangenen Saison siegte die TSG mit 2:1 in Altshausen.

TSV Riedlingen - SGM SW Rottenacker/Munderkingen (Sa., 17 Uhr). - Der Saisonstart für den TSV ist geglückt. Beim Meisterschaftsfavoriten einen 3:1-Auswärtssieg einzufahren, das kann sich sehen lassen. Nun geht es gegen die neu gegründete Spielgemeinschaft. Die Gäste starteten gegen Aufsteiger Langenenslingen mit einer 1:2-Niederlage. In Riedlingen muss der Gast punkten. Die Duelle gegen Rottenacker waren immer eng für die Rothosen. Ein Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen aus vier Spielen gab es bislang.

FC Krauchenwies/Hausen a.A. - SG Hettingen/Inneringen (Sa., 17 Uhr). - Beide Mannschaften mussten bittere Niederlagen zum Auftakt verdauen. Der FCK hofft auf die gute Bilanz gegen den Gast, aus den letzten vier Spielen. Drei Siege, ein Remis, 8:3 Tore stehen auf der Habenseite. Vor allem auf eigenem Gelände hat sich der FCK einiges vorgenommen.

Spfr. Hundersingen - SV Hohentengen (Sa., 18 Uhr). - Das erste Heimspiel für die Sportfreunde ging nach einem torreichen Spiel mit 3:4 verloren. Nun kommt mit Hohentengen der nächste unbequeme Gegner. Die Gäste überzeugten in Inneringen zuletzt mit einem klaren 4:1-Erfolg. Das bislang letzte Aufeinandertreffen in Hundersingen endete mit einem Remis (2:2).

SV Langenenslingen - SV Bad Buchau (So., 15 Uhr). - Der Aufsteiger startete mit einem überraschenden Sieg in Rottenacker. Nun heißt es den Auswärtssieg zu vergolden. Gegen den Tabellenzwölften der vergangenen Saison ist der SVL nicht chancenlos. In der Bezirksliga ist es noch zu keinem Punktspiel zwischen beiden gekommen. Der Gastgeber muss vor allem auf Viktor Hasenkampf achten. Vergangene Saison erzielte er 14 Treffer. An einem guten Tag spielt er jede Abwehr schwindelig. Doch vor dem Spiel steht sein Gegenüber Stefan Münst im Blickpunkt. Er erhält die SZ-Torjägerkanone.

FV Neufra/Do. - SG Öpfingen (So., 15 Uhr). - Beide Teams starteten mit einem Auftaktsieg. Die Gäste überzeugten beim 4:0 gegen Altshausen. Aber auch der FVN erzielte die erwarteten Tore beim Auswärtssieg in Hundersingen (4:3). An die bislang letzten beiden Partien denkt man im FVN-Lager gerne zurück (5:0, 7:2). Diesmal wird es nicht so einfach. Der Aufsteiger will den Auftaktsieg bestätigen.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach - FV Altheim (So., 15 Uhr). - Das Remis beim Meisterschaftskandidaten in Uttenweiler (1:1) ist für die Platzherren als Erfolg zu werten. Nun geht es gegen den Landesligaabsteiger, der mit einem 5:1-Sieg gegen Krauchenwies startete. Benjamin Herter war mit zwei Treffern der erfolgreichste Akteur der Grün-Weißen.

SG Altheim - SV Uttenweiler (So., 15 Uhr). - Die SGA überraschte mit einem 3:2-Auswärtssieg in Buchau. Gegen den Meisterschaftskandidaten aus Uttenweiler hofft Altheim auf eine weitere Überraschung. Viermal trat der SVU bislang in Altheim an. Drei Siege, ein Remis sprangen dabei heraus (8:3, 2:1, 3:3, 3:2). Der Gastgeber muss somit einen Glanztag erwischen, soll es mit einem Dreier klappen.