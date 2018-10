„Häfler“ Wünsche sichert sich den Titel

Der Landesverband Baden-Württemberg der Vereinigung der Profigolfer (PGA; Professional Golfers Association (PGA) of Germany) hat in auf dem Golfplatz Bad Saulgau-Heratskirch Bad Saulgau seine Meisterschaften ausgetragen. In der Einzelwertung siegte Daniel Wünsche (GC Owingen-Überlingen) bei den Männern. Noah Höninger, Jugendspieler des GC Bad Saulgau, trat auf Einladung durch die PGA zu den Meisterschaften an und wurde Neunter. Bei den Senioren siegte David Pugh (GC Steißlingen), in der Vierermeisterschaft holte sich das Duo Colin Piltner (GC Schloss Langenstein)/Max Obernhuber (GC Owingen-Überlingen) den Titel.

Zunächst stand die Vierermeisterschaft an. Die Teams mussten drei 9-Loch-Runden nach dem Modus Vierball, klassischer Vierer und Zweier-Scramble spielen. Nach den ersten beiden Runden lagen Colin Piltner (GC Schloss Langenstein) mit Max Obernhuber (GC Owingen-Überlingen) mit 68 Schlägen vor Peter Ridley (GC Steißlingen) mit Igor Brandstätter (GC Schloss Langenstein) mit 72. Es folgten Andrew Limb (GC Bad Mergentheim) mit Colin McDonald (GC Sansenhof) mit 73 Schlägen. Trotz des Vorsprungs konnten sich die führenden Teams noch nicht ihres Platzes auf dem Treppchen sicher sein. So warteten alle Teams gespannt bis der letzte Flight seine Runde beendet hatte. Die beiden führenden Vierer kamen mit demselben Ergebnis, 32 Schläge, von der dritten Runde zurück. Colin Piltner mit Max Obernhuber verteidigten ihre Spitzenposition. Ridley/Brandstätter blieben Zweite. Auf den dritten Platz verbesserten sich Dirk Krause (GC Bad Waldsee) und Daniel Wünsche (GC Owingen-Überlingen) nach der dritten Runde dank 29 Schlägen. Sie verdrängten Limb/McDonald auf den vierten Platz. Kevin Berger, Präsident des Landesverbandes, beglückwünschte die Platzierten und dankte Wolfgang Weiß, Betreiber der Golfanlage Bad Saulgau, und seinem Team für den ausgezeichneten Platz und die Gastfreundschaft.

2019 erneut in Bad Saulgau

An den folgenden Tagen wurden die Einzelmeisterschaften ausgetragen im Modus Zählspiel und über zwei Runden à 18 Löchern. Nach der ersten Runde führte Daniel Wünsche (GC Owingen-Überlingen), der aus Friedrichshafen stammt mit fünf unter Par vor Björn Stromsky (-4, GC Obere Alp), Igor Brandstätter (-3, GC Schloss Langenstein) und Kevin Berger (-2). Die weiteren Verfolger führte David Pugh (GC Steißlingen) mit zwei Schlägen über Par an, die weiteren Teilnehmer lagen bereits vier Schläge und mehr zurück. Am zweiten Tag starteten die Spieler nach dem Ergebnis der Vorrunde in gestürzter Reihenfolge, das heißt: Der Führende trat als Letzter ans Tee im letzten Flight. Nach den ersten neun Löchern am Mittwoch hatte Daniel Wünsche (-7) seinen Vorsprung auf die Verfolger Igor Brandstätter (-2), Björn Stromsky (-1) und Kevin Berger (0 oder „even“) ausgebaut. David Pugh (+1) hatte Boden gutgemacht. Mit diesem Zwischenergebnis schien der erste Platz abgesichert und nur der Kampf um die weiteren Plätze offen. Ähnlich verlief die Konkurrenz der Senioren. David Pugh (+1) lag nach 27 Loch vor Andrew Limb (GC Bad Mergentheim, +5), der seinen Platz mit Stephen Ramsden (GC Pforzheim Karlshäuserhof, +6) tauschte. Nach 36 gespielten Bahnen blieb die Reihenfolge bei den Senioren unverändert und David Pugh (+1) gewann diese Wertung souverän vor Andrew Limb (+5) und Stephen Ramsden (+8). Bei den Männern blieb die Spannung um die Plätze bis zur letzten Bahn erhalten. Nur Daniel Wünsche (-10) brachte seine Führung ungefährdet ins Clubhaus. Igor Brandstätter (-1) verteidigte seinen zweiten Platz. David Pugh (+1) gelang es noch mit einem Birdie auf der letzten Bahn zu Björn Stromsky (+1) aufzuschließen und beide teilten sich den dritten Platz. Kevin Berger (+3) büßte einen Platz ein und wurde Fünfter. Noah Höninger, Jugendspieler des GC Bad Saulgau, konnte auf Einladung durch die PGA an den Meisterschaften teilnehmen, und belegte einen starken neunten Platz.

Bei der Siegerehrung überreichte Kevin Berger die Pokale und lobte die Anlage für ihren fairen und sportlich anspruchsvollen Turnierplatz, der trotz des extrem trockenen Sommers mit top gepflegten und schnellen Grüns überzeugte. Er könne sich gut vorstellen, die Meisterschaften im nächsten Jahr wieder in Bad Saulgau auszutragen. Wolfgang Weiß, Betreiber der Golfanlage, sagte ihm auch spontan zu, den Platz 2019 wieder zur Verfügung zu stellen.