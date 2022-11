Gymnasiallehrer aus Bad Saulgau veröffentlicht CD mit vier eigenen Titeln

„Eine CD aufzunehmen, ist wie eine ganz persönliche Reise“, sagt Sänger Johannes Koch. Vor zwei Jahren hat sich der Musiker aus Bad Saulgau auf eine solche Reise begeben. Herausgekommen ist „Fliegen lernen“, eine CD mit vier eigenen Titeln, die er erst kürzlich veröffentlicht hat.

Produzent Daniel Konold war sofort sehr angetan vom Songmaterial. Johannes Koch

„Los ging es eigentlich im Sommer 2020“, sagt Koch, den viele als Lehrer des Störck-Gymnasiums kennen dürften. Während eines Lockdowns habe er auf Anraten seiner Frau damit begonnen, seine Gedanken vor und während der Pandemie zu Liedern zu verarbeiten. Mit dem Werkall in Ulm war schnell ein Studio gefunden, wo er diese aufnehmen konnte. „Produzent Daniel Konold kannte ich schon von verschiedensten Projekten und er war sofort sehr angetan vom Songmaterial“, sagt Koch. „Obwohl das ja erst mal nur Gesangslinien mit Gitarrenbegleitungen waren.“

Handgemachter Sound

Gemeinsam mit dem Ulmer Produzenten und dem befreundeten Musiker Michael Haag aus Binzwangen erarbeitete er schließlich die Arrangements. Nach und nach wurde klar, dass „wir einen ganz erdigen, handgemachten, eher akustisch geprägten Sound anstreben wollen“. Als Inspiration diente die Musikszene in und um Nashville, Tennessee. Mit Jürgen Zink aus Hohentengen stand auch schon der passende Schlagzeuger bereit. „Als die Aufnahmen der Drums abgeschlossen waren, war ein großes Stück des Weges vorgezeichnet.“

Er spielt Gitarre

Das Fundament der Lieder vervollständigten Bassist Jürgen Rittinger, der in der Stuttgarter Musikszene Kultstatus genießt, und Wolfgang „Wolle“ Franz. Der sensible Gitarrist aus Kirchheim/Teck lieferte neben klassischen E-Gitarren Klängen auch typische Country- und Americana-Elemente wie beispielsweise Slides und sphärische Flächen.

„Da hat das Ganze sehr stark an Tiefe und an Weite gewonnen“, sagt Johannes Koch, der schließlich die akustischen Gitarren selbst eingespielt hat. Dafür hat er mit unterschiedlichen Gitarrenstimmungen experimentiert. Besonders das Nashville-Tuning, „das fast wie eine Mandoline“ klinge, habe „für den nötigen Glanz und Schimmer gesorgt“.

Klavier und Orgelklänge

Am Schluss haben neben dem Gesang, den er „bewusst einfach und echt gehalten“ habe, nur noch etwas Klavier und ein paar wenige Orgelklänge gefehlt. Diese steuerten Jochen Seitz und Ralf Schuon bei. Zum Feinschliff gingen die Lieder nach dem Mischen in Ulm nach Hamburg, wo sie gemastert wurden. „Als wir die Lieder dann angehört haben, haben wir uns für den Titel ‚Fliegen lernen’ entschieden“, angelehnt an das Titelstück „Fliegen“. Das Independent Label „Ruuf Records“, bei dem Johannes Koch schon früher mit seiner Band „Freequency“ unter Vertrag stand, half bei er Abwicklung der CD-Pressung.

Das hat sich angefühlt wie der Zielort einer langen Reise. Johannes Koch

In einem Café in Laichingen auf der Alb entstand schließlich das Musikvideo zu „Fliegen“ und anschließend die Idee, das Ganze „dann auch vor Publikum zu präsentieren“. Am vergangenen Samstag stellte der Sänger die CD in der vollbesetzten Alten Kirche in Rulfingen vor. „Das hat sich angefühlt wie der Zielort einer langen Reise“, sagt Johannes Koch. „Auch wenn es natürlich nur ein Zwischenschritt war“. Da die Lieder sehr gut ankamen, könne er sich durchaus vorstellen, „auch mal auf Tour zu gehen“.