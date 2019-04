Gute Gründe für eine Kandidatur

Das Bündnis 90/Die Grünen hat mit der Jungen Liste eine gemeinsame Fraktion im Bad Saulgauer Gemeinderat gebildet. Doch nach der Auflösung der Jungen Liste brauchen die Grünen bei der Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, drei Sitze für eine eigene Fraktionsstärke. Bislang saßen der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Lohmiller und Michael Köberle im Stadtrat. Lohmiller ist optimistisch, drei Sitze zu erreichen. Schließlich stehen 14 Kandidaten, doppelt so viele als vor fünf Jahren, auf der Liste.

23 Namen hätten maximal auf der Liste der Grünen stehen können. 14 sind es geworden, womit Wolfgang Lohmiller zufrieden ist. „Das ist eine deutliche Steigerung zur Kommunalwahl vor fünf Jahren.“ Aber es sei bis zuletzt ein harter Kampf gewesen, um Bürger aus der Kernstadt und den Ortsteilen für die Kommunalpolitik begeistern zu können, so Lohmiller. „Einige sagten erst zu, dann aber wieder ab“, ergänzt er.

Von den 14 Kandidaten sind es fünf Frauen, eine davon ist Marika Marsovszki, auf Platz eins der Liste geführt. Sie wurde schon bei der Kommunalwahl 2014 als Kandidatin für die Grünen gefragt, gab Lohmiller aber einen Korb. „Ich wurde kurz zuvor zur zweiten Vorsitzenden des evangelischen Kirchengemeinderats gewählt und wollte mich auf dieses Amt konzentrieren“, sagt Marsovszki.

Fünf Jahre später ist die Diätassistentin in der Akutklinik aber bereit für ein kommunalpolitisches Amt, weil sie ihr Ehrenamt als zweite Vorsitzende des evangelischen Kirchengemeinderats bei der nächsten Wahl niederlegen wird. Es ist nicht das einzige Ehrenamt, das sie ausübt. Marsovszki arbeitet im Partnerschaftsverein Chalais mit, engagiert sich außerdem für den Arbeitskreis Fremde brauchen Freunde und den Arbeitskreis Zukunft. „Ich war politisch schon immer interessiert“, sagt Marsovszki, für die nur die Partei der Grünen infrage gekommen sei. „Mit den Grünen kann ich mich hinsichtlich Nachhaltigkeit oder der Erhaltung der Umwelt am besten identifizieren.“ Die Antworten zu erneuerbaren Energien oder biologischer Landwirtschaft würden – so Marsovszki – von den Grünen kommen.

Interessen der Jugend vertreten

Fiona Skuppin aus Wolfartsweiler ist mit 18 Jahren die jüngste Kandidatin bei den Grünen. Sie wolle die Interessen der jungen Menschen vertreten und kandidiert deshalb für die Grünen. „Die Partei steht mir am nächsten“, sagt Skuppin, die zwar – wie sie selbst sagt – politisch noch nicht so erfahren sei, aber sich dennoch zutraut, im Gemeinderat ihre Meinung zu äußern. Die junge Generation sei noch länger auf dieser Welt, so Skuppin, die nur positive Reaktionen erfahren hätte, als ihre Nominierung bekannt wurde. Sie habe die Entscheidung nicht bereut und finde es wichtig, ein Zeichen zu setzen –auch für Gleichaltrige, für deren Interessen sie sich einsetzen wolle.

Alois Luiz ist mit 74 Jahren der älteste Kandidat auf der Liste der Grünen. Seine Motivation ist klar: „Mein Thema ist die Gefährdung des Trinkwassers durch die hohe Nitratbelastung“, sagt Luiz. Er kommt aus der Landwirtschaft und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit diesem für ihn wichtigsten Thema in Bad Saulgau. „Und das geht nur bei den Grünen“, so Luiz, der viele Jahre Jugendarbeit beim TSV Bad Saulgau, bei der Kolpingsfamilie und beim Gewerkschaftsbund gemacht hat. Auch mit 74 Jahren traut sich Luiz die Aufgabe im Gemeinderat vor. Sein Großonkel war von 1910 bis 1933 Bürgermeister von Saulgau.