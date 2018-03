Gute Botschafter für die Züchterszene

Erfolgreich wie selten in der Geschichte des Kleintierzuchtvereins Z 142 Bad Saulgau ist das Vereinsjahr 2017 gewesen. Dies wurde bei der Hauptversammlung am Glockeneichweg deutlich. Der Vorsitzende Gebhard Schmid zeigte sich in seinem Bericht ausgesprochen zufrieden mit dem Verlauf des abgelaufenen Jahres. Glanzpunkt im Züchterjahr 2017: Arno Arnegger wurde mit der Rasse Alaska deutscher Meister bei der Bundeskaninchenschau in Leipzig.

Vor allem das Vereinsheim der Kleintierzüchter das Vereinsheim, auch Hasenheim genannt, ist zu einer guten Adresse für Versammlungen und Feiern geworden. Dies stellt hohe Anforderung an das Küchenteam unter der Führung von Wilma Birkhofer, dem Gebhard Schmid besonders dankbar ist. Vorausschauend auf 2018 nannte Schmid die Kreisschau am 24./25. November in Bad Saulgau.

Weitere Sanierungen

Nachdem in den vergangenen Jahren sowohl der Gastraum als auch die Ausstellungshalle saniert wurden, steht im Jahr 2018 mit der Komplettsanierung der Küche ein weiterer finanzieller und organisatorischer Kraftakt ins Haus. Dank der guten Finanzlage des Vereins, von dem der Schatzmeister Horst Gottschalk berichtete, ist der Verein dafür gut gerüstet. Ein Attribut für die Aktivitäten eines Zuchtvereins sind die Tätowierungszahlen. Mit 411 Tätowierungen sei der Z 142 Bad Saulgau unangefochten die Nummer eins im Kreisverband, sagte Schmid, der in Personalunion auch noch Zuchtbuchführer ist.

Die besonderen Erfolgsmeldungen waren dem stellvertretenden Vorsitzenden und Ausstellungsleiter Arno Arnegger vorbehalten. Bei der Lokal- und Vergleichsschau im Oktober waren die Bad Saulgauer Züchter nicht nur souveräne Gastgeber, sondern auch noch Sieger in der Vereinswertung, was sich bei der Vergleichsschau in Aulendorf wiederholte.

Bei der Kreiskaninchenschau in Biberach stellte der Z 142 sechs Kreismeister in den unterschiedlichen Rassen bei den Senioren und zwei Kreismeister bei den Junioren. Sie gewannen dort auch die Vereinswertung an. Bei der Alaska- und Havanna-Clubvergleichsschau in Hamburg-Echem stellte Arno Arnegger einen Rassesieger und wurde dritter Clubvergleichsmeister.

Der absolute Höhepunkt des Züchterjahrs war dann die Teilnahme von Anja Birkhofer, Philipp Ruther und Arno Arnegger bei der Bundeskaninchenschau im Dezember in Leipzig. Mit der Rasse Alaska wurde Arno Arnegger mit der herausragenden Punktzahl von 388,5 Punkten deutscher Meister und setzte sich dabei gegen 102 weiter Aussteller durch. Außerdem stellte er noch die drittbeste Sammlung und etablierte sich damit unter die besten Zehn der deutschen Kaninchenzüchter. Mit diesen Erfolgen waren Anja Birkhofer und Arno Arnegger gute Botschafter der regionalen Züchterszene.

Nach diesen Erfolgsmeldungen war der abschließende Tagesordnungspunkt Wahlen nur noch Formsache. Mit Gebhard Schmid als Vorsitzender und Zuchtbuchführer, Arno Arnegger als stellvertretender Vorsitzender und Zuchwart Hasen, Horst Gottschalk als Kassierer, Bettina Reiser als Schriftführerin, Wilma Birkhofer als Wirtschafterin, Patrick Rothe als Jugendleiter, Elke Schneider als Tätowierungsmeisterin und Karl Schuler als Hallenwart stellten sich alle Amtsinhaber zur Wiederwahl und wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Gremium ist Markus Tyborski als Beisitzer.