Gut disponierter Kirchenchor Fulgenstadt

1993 wurde der Kirchenchor Fulgenstadt auf Initiative des damaligen Pfarrers Josef Linz wiedergegründet. Er war dann auch neben Dekan Peter Müller und dem Dekanatspräses für Kirchenmusik, James Pfrenger, einer der Gäste des anlässlich der 25 Jahre im Dienste der Musica sacra veranstalteten Adventskonzerts am zweiten Adventssonntag in der Pfarrkirche St. Ulrich und Konrad in Fulgenstadt. Um es vorweg zu nehmen, die Chorleiterin Theresa Heinzelmann hat mit ihrem ersten Konzert ihrer noch jungen Chorleiterkarriere mit dem bestens disponierten Chor eine hörenswerte und viel gelobte musikalische Wegmarke gesetzt. Kongeniale Partner waren dabei der Musikverein Fulgenstadt unter der Leitung von Edwin Bentele sowie Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf an der Orgel und als Chorbegleiter.

Feierlich, sauber intoniert und die gute Akustik des Gotteshauses nutzend, erklang zur Eröffnung der Chorsatz des Komponisten der Vorklassik Christoph Willibald Gluck „Hoch tut euch auf ihr Tore der Welt“. Die Antwort auf die Begrüßungseinladung von Dekan Peter Müller, sich bei diesem Konzert auf die adventliche Stimmung als die Zeit der Erwartung auf die Ankunft Christi einzulassen, gaben die Sänger mit der festlich berührenden Chorkomposition „Advent der Christenheit“ einen klangvollen Aufruf zur inneren Einkehr. Für sein Werk „Mentis“ – lateinisch für Besinnung – wählte der zeitgenössische Thiemo Kraas die Lieder „Macht hoch die Tür“ und „Maria durch ein Dornwald ging“.

Filigranes Spiel

Die Schlichtheit und Tiefe dieser Lieder brachten die Musiker des Musikvereins Fulgenstadt in dieser meditativen Komposition mit filigranem Spiel zum Ausdruck. Schön war dabei, dass dies von der Höhe der Orgelempore erklang, was nicht nur die Unruhe eines Wechsels vermied, sondern auch einen räumlichen Kontrapunkt zum Chorraum setzte.

Dass Theresa Heinzelmann nicht nur eine aufstrebende Chorleiterin, sondern auch eine versierte und glanzvolle Sopransolistin mit einer klaren und ausdrucksstarken Stimme ist, stellte sie bei der Arie „Mein gläubiges Herze“ von Johann Sebastian Bach und dem „Domine Deus“ von Vivaldi im harmonischen Zusammenspiel mit Matthias Wolf am E-Piano eindrucksvoll unter Beweis. Das berührende und kraftvolle Lied über Freiheit, Selbstbestimmung und Lebensglück „Gabriellas Song“ aus dem bekannten Film „Wie im Himmel“ setzten die Musiker instrumental, auch ohne Worte wirkend, mit dem melodiösen Zwiegespräch der unterschiedlichen Register gekonnt um.

Christliche Popmusik

Mittelpunkt und Höhepunkt des Konzertes war die Kantate „Halleluja, Lobet Gott“ des Komponisten christlicher Popmusik, Klaus-Helmut Heinzmann. Eingängig hat er die schönsten Lob- und Anbetungstexte von Psalmen vertont. „Ich wollte auch moderne geistliche Musik ins Konzert mit aufnehmen und mit dem Chor auch ein größeres Werk aufführen“, so Theresa Heinzelmann. Und dies ist eindrucksvoll gelungen. Jeweils in die Psalmstellen durch die Sprecher Julia Gruber, Maria Röck und Robert Eisele einführend, präsentierten der Chor, das Bläserensemble des Musikvereins sowie Matthias Wolf am E-Piano und die Chorleiterin in Personalunion als Solo-Sopranistin dieses ansprechende moderne und von vielen Klangfarben und wechselndem Rhythmen geprägte Gotteslob.

Der Applaus der begeisterten Zuhörer war der verdiente Lohn für diese reife Gesamtleistung. Mit der Bearbeitung von Matthias Wolfs „Dein Engel wird immer bei dir sein“ und dem schlesisch-weihnachtlichen Chorwerk „Transeamus usque Bethlehem“, in das noch das Geläute der Pfarrkirche mit einstimmte, entließen die Akteure die beeindruckten Zuhörer in den Adventsabend.