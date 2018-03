Guarneri-Trio spieltim Alten Klosterwieder mit großer Brillanz

Nach 32 Jahren mit gleicher Besetzung hat das Guarneri-Trio im Lichtsaal des alten Klosters wieder absolut homogen, innerlich aufeinander bezogen und mit großer Brillanz gespielt.

Damals, als es in Bad Saulgau noch die Guarneri-Meisterkurse gab, wurden immer wieder Sätze aus Beethovens „Geistertrio“ geübt und präsentiert. Jetzt präsentierten die Meister ihre eigene, vollendete Interpretation. Stürmisch begann das „Allegro vivace con brio“, Marek Jerie am Guarneri-Cello und Cenek Pavlik an der Guarneri-Violine spielten schwelgerisch das Thema, das mit Ivan Klanskys kurzen, prägnanten Einwürfen noch mehr Esprit bekam. Immer wieder wurde es heftig, hoch emotional, geisterhaft. Sanft und nachdenklich begann Klansky das „Largo“, Pavlik und Jerie spielten mit feinem und doch großem, markantem Ton. Im abschließenden Presto-Satz spielten die beiden Streicher fröhlich und ausgelassen, Klansky wirbelte am Klavier bis zum furiosen Schluss.

Eine begabte Pianistin

Vor dem g-Moll-Konzert von Clara Schumann ging Marek Jerie bei seiner gewohnt geistreichen Moderation auf das Leben der begabten Pianistin Clara Wieck ein, die unheimlich gerne komponierte und als Frau doch immer wieder an ihrem Können zweifelte. Ihre große Verbundenheit mit dem jungen Johannes Brahms, der bei Schumanns zu Gast war, hielt sie geheim, weil sie als treue Frau in die Geschichte eingehen wollte.

Im „Allegro moderato“ konnte man ein emotionales Aufbegehren erkennen, leidend und schmachtend erklang die Geige, es entwickelte sich ein erregter Dialog der beiden Streichinstrumente. Das entzückte Hin und Her im „Scherzo“ war auch in ausladenden Körperbewegungen zu erkennen. Sehr pointiert erklang das „Andante“. Cenek Pavlik an der Geige drängte im „Allegro“ nach vorn, das Trio wurde immer emotionaler, zwischendurch gab es aber auch ein Innehalten und nachdenkliche Stellen.

Leidenschaft und Leichtigkeit

Das h-Dur-Klavierkonzert von Johannes Brahms ist dessen „bestes Klavierwerk“, wie Marek Jerie erklärte: Die jugendliche Intention des Einundzwanzigjährigen hat dieser 32 Jahre später nochmals umkomponiert und seine meisterhafte Erfahrung einfließen lassen. Der erste Allegro-Satz begann aufstrebend und wurde leidenschaftlich („con brio“). Bei der Durchführung hatten Leichtigkeit und Gefühl ihren Platz, wurden aber immer wieder durch heftige, aufbrausende Einwürfe unterbrochen. Im „Scherzo“ jagten sich die Gefühle, während das „Trio“ geradezu innig und gefühlvoll erklang. Bedächtig erklang auch das „Adagio“ und ging ohne Pause in das Schluss-Allegro über, das die drei Ausnahmekünstler sehr ausgelassen spielten und sich dabei sozusagen die Bälle zuwarfen. Das Publikum war restlos begeistert.

Amüsanter Schluss

Mit dem liebevollen „Adagio“ aus Beethovens op. 11 wollten die drei Künstler eigentlich einen ruhigen Ausklang schaffen. (Jeric). Aber zum einen amüsierte sich das Publikum, als Jeric verzweifelt nach seinen Noten suchte („die haben wir da ...!“). Und zum anderen wollte der Beifall nicht enden, bis das Guarneri-Trio das Publikum mit einem furios präsentierten „Rondo im Zigeunerstil“ von Joseph Haydn nochmals so richtig mitriss.