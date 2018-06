„Gruppen strengen sich an“

Am Donnerstagabend von 20 bis 23 Uhr suchen zum fünften Mal in Folge die Schwäbische Zeitung Bad Saulgau, die Dorauszunft Saulgau und die Stadt Bad Saulgau wieder die originellsten Fantasiegruppen. Frank Riegger, Ehrenzunftmeister der Dorauszunft Saulgau, sitzt vom Anfang in der Jury, die zwischen 30 und 35 Gruppen bewerten muss, um anschließend die Sieger zu prämieren. Zur Jury zählen außerdem Thomas Zimmerer, der als Stadtrat die Verwaltung vertritt, sowie Günther Müller, Verlagsleiter der SZ Bad Saulgau. SZ-Redakteur Dirk Thannheimer hat sich mit Frank Riegger über die Fantasiegruppen unterhalten.

Herr Riegger, Sie sind von der ersten Stunde in der Jury dabei. Wie hat sich denn die Veranstaltung mit den Fantasiegruppen im Laufe der Zeit entwickelt?

Wirklich sehr gut, muss ich sagen. Die Gruppen kommen inzwischen von überall her, nicht nur aus Bad Saulgau und den Ortsteilen, sondern auch aus benachbarten Gemeinden. Und es kommen auch zahlreiche Narren, die sich als Zuschauer die vielen Gruppen anschauen. Die Anzahl der Gruppen ist zudem konstant geblieben. Das zeigt allein, dass die Veranstaltung beliebt ist. Auch wir als Jury freuen uns jedes Jahr auf die schönen Kostüme der Gruppen.

Worauf freuen Sie sich morgen wieder?

Auf die Ideenvielfalt der Gruppen. Es ist bemerkenswert, was sich die Gruppen alles einfallen lassen. Und damit meine ich nicht nur die tollen Kostüme, die sie tragen. Die Gruppen singen Lieder für uns, haben extra Verse gereimt und beziehen sich oft auch auf aktuelle kommunalpolitische Themen. Das sind jedes Mal ganz hervorragende Sachen dabei. Das wird auch sicher morgen wieder der Fall sein.

Welche Themen werden denn Ihrer Ansicht morgen wieder eine Rolle spielen?

Das lässt sich auf Anhieb nur schwer sagen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Bad Saulgauer Bürgermeisterwahl im November von den Gruppen thematisiert wird. Das Thema Windenergie wird bestimmt auch von dem ein oder anderen aufgegriffen. Vielleicht das Thermalbad. Wir lassen uns einfach überraschen. Den Gruppen traue ich jedenfalls alles zu.

Sie geben ja nicht bekannt, in welche Gaststätte die Gruppen kommen sollen. Warum?

Zum einen wollen wir, dass die Gruppen nicht nur in ein Lokal gehen, sondern von einem Lokal zum anderen ziehen, bis sie uns dann finden. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Die Fantasiegruppen sollen mit ihrem närrischen Treiben die Bad Saulgauer Fasnet bereichern. Aber es spricht meistens schnell herum, wo die Jury dieses Mal sitzt. Außerdem wollen wir den Namen nicht vorher verraten, damit nicht alle Gruppen gleichzeitig kommen. So entflechten wir den Andrang. Es sind ja drei Stunden Zeit, sodass jede Gruppe dran kommt. Wir schicken niemanden weg und bremsen auch niemanden aus. Der Spaß soll natürlich im Vordergrund stehen.

Worauf achtet die Jury bei ihrer Bewertung?

Das Gesamtpaket muss stimmen. Wir bewerten ganz klar die Kostüme, aber wir achten auch darauf, welche Aussage von den Gruppen getroffen werden soll. Wir vergeben Punkte dafür, was sie die Gruppe darstellt oder was sie auf die Schippe nimmt. Es ist verdammt schwierig, überhaupt einen Sieger zu küren, weil alle Gruppen sich unheimlich anstrengen. Das ist nicht so einfach für uns.

Und trotzdem machen Sie als Jurymitglied mit. Sie könnten doch auch selbst Fasnet feiern...

Ja, das stimmt. Aber ich sitze gerne in der Jury, weil ich auch gerne für die Dorauszunft etwas mache. Außerdem kommt die Jury mit den Gruppen ins Gespräch. Das ist jedes Mal sehr angenehm. Einfach ein unterhaltsamer Abend.

Was sagen die Gruppen zu der Veranstaltung?

Die Resonanz ist eigentlich durchweg positiv. Die Gruppen geben sich Mühe, um möglichst weit vorne zu landen. Aber wenn es nicht klappt, sind sie auch nicht traurig. Wichtig ist, dass es allen Beteiligten Spaß macht.

Und es ja gibt ja auch etwas zu gewinnen...

Ja, wir haben auch 2015 attraktive Preise, die unter den besten Gruppen verteilt werden. Jetzt warten wir erst einmal ab, was uns die Gruppen zu bieten haben.