Gruppen des Yokohama-Cups sind ausgelost

Die Gruppen der 48. Auflage des Internationalen Juniorenfußballturniers um den Yokohama-Cup (19. bis 21. Mai, Pfingsten) im Ostracher Büchbühl sind am Sonntag im Rahmen des Jugendfutsalturniers in der Sporthalle des Reinhold-Frank-Schulzentrums in Ostrach ausgelost worden. Turnierdirektor Andreas Barth (rechts) überließ das Ziehen der Loskugeln drei Bambinispielern des SSV Biberach, auch weil der Verein den weitesten Anreiseweg zum Turnier hinter sich gebracht hatte. Die allesamt sechs Jahre alten Spieler (v.l.) Axel (Torwart) Leonardo und David und zogen interessante Gruppen. In der Schwäbischen-Zeitung-Gruppe treffen aufeinander: Eintracht Frankfurt, Red Bull Leipzig, Sparta Prag (Tschechien) und Zenit St. Petersburg (Russland). In der EnBW-Gruppe spielen der FC Midtjylland (Dänemark), Bristol City (England) sowie der FC Heidenheim und der VfL Bochum. Erstmals wird der Yokohama-Cup in diesem Jahr als U17-Turnier ausgespielt, da die U19-Saison in Deutschland zu diesem Zeitpunkt bereits beendet ist und die Vereine die U19-Spieler, die die Vereine verlassen oder in die U23-Mannschaften ihrer Vereine wechseln, zu diesem Zeitpunkt bereits in den Urlaub geschickt haben. Im Vorfeld des Turniers wird die „Schwäbische Zeitung“ die einzelnen Mannschaften vorstellen. Foto: Marc Dittmann