Gruppe Sigmaringen ehrt Jubilare

Im Rahmen des Kameradschaftsabends hat die Schiedsrichtergruppe Sigmaringen verdiente Schiedsrichter ausgezeichnet. Wolfgang Waldert vom SV Bronnen wurde für 30 Jahre Dienst an der Pfeife geehrt. Trotz manchen gesundheitlichen Rückschlags blieb Waldert stets seinem Hobby, der Schiedsrichterei, treu und leitete so 715 Spiele bis zur Bezirksliga. Zweiter im Bunde war Lothar Gaiser vom TSV Harthausen/Scher der ebenfalls seit 30 Jahren aktiver Schiedsrichter ist. Bedingt durch seine langjährige Trainertätigkeit war er zunächst hauptsächlich im Jugendbereich eingesetzt. Nach seiner Trainerlaufbahn intensivierte er sein Engagement im Schiedsrichterwesen. So kam er bis jetzt auf 510 Spielleitung, ebenfalls bis zur Bezirksliga. Hans-Peter Wessner von der SG Hettingen/Inneringen ist seit 35 Jahren Schiedsrichter. Davon war er über 30 Jahre Schiedsrichter und Schiedsrichterassistent in der Landesliga sowie knapp 30 Jahre im Ausschuss, unter aanderem 25 Jahre Einteiler und stellvertretender Obmann der Gruppe. Er brachte es in dieser Zeit auf knapp 1500 Spiele. Alle drei erhielten von Obmann Martin Maier einen Essensgutschein für ein Lokal ihrer Wahl sowie ein Weingeschenk.