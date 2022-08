Grundwasserspiegel nähert sich kritischer Marke

Durch die anhaltende Trockenheit sinkt der Grundwasserspiegel in der Bad Saulgauer Trinkwasserfassung im Mannsgrab. Inzwischen liegt er einen bis anderthalb Meter tiefer als noch vor zwölf Monaten. Der Wasservorrat der Stadt nähert sich damit der kritischen Marke der Rekord-Trockenheit im Jahr 2018. Die Stadtwerke als Wasserversorger haben zusehends mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen. Was der städtische Eigenbetrieb unternimmt, um die Wasserversorgung auch in trockenen Jahren sicherzustellen.

Deutlich gesunken

Das nasse Jahr 2021 bedeutete für die städtische Trinkwasserversorgung eine Phase der Erholung, die nicht von langer Dauer war. Im trockenen und heißen Sommer des Jahres 2018 war der Grundwasserpegel um zwei Meter gesunken. Bei diesem niedrigen Wasserstand mischte sich Schmutz in das Grundwasser, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke vor große Herausforderungen stellte, um die Fördertechnik vor Schaden zu bewahren. Das Jahr 2021 hatte diesen Verlust wieder mehr als ausgeglichen. Inzwischen ist der Pegel aber wieder gesunken, und zwar „deutlich mehr als um einen Meter“, macht Johannes Übelhör, technischer Leiter der Stadtwerke Bad Saulgau, deutlich. „Wir haben die kritische Situation von 2018 noch nicht erreicht, aber wir bewegen und dahin.“ Derzeit gebe es noch keine Probleme mit verstärktem Eintrag von Erde und Bodenbestandteilen in Filtersysteme und Pumpen.

Laufend Kontrollen

Sobald festgestellt werde, dass der kritische Pegel erreicht ist, würden die Fördermengen in den jeweils betroffenen Brunnen reduziert. Eine entscheidende Rolle spielen die beiden Hauptförderbrunnen. Zwischen diesen beiden Trinkwasserfassungen werde die Entnahme so gesteuert, dass die Technik bei weiter starker Trockenheit nicht zu stark beansprucht wird. Die Situation wird laufend kontrolliert. „Wir beobachten den Grundwasserspiegel kontinuierlich“, so Übelhör.

Nitratwerte beobachten

„Es gibt aber auch ein Gutes im Schlechten“, so Übelhör. „Durch die Trockenheit wird in den Böden kein Nitrat ausgeschwemmt.“ Der Nitratgehalt in beiden Hauptbrunnen liegt damit nach Angaben der Stadtwerke im erlaubten Bereich zwischen 35 und 40 Milligramm pro Liter und damit unterhalb des Grenzwertes von 50 Milligramm. Die Entlastung könnte allerdings von kurzer Dauer sein. Der Nitratgehalt im Boden kann sich nun anreichern und die Trinkwasserfassung beim nächsten Regen stärker belasten.

Suche nach weiterem Brunnen

Die Stadtwerke richten sich nach und nach auf längere Phasen der Trockenheit ein. So wurden bei der jüngsten Sanierung eines der beiden Hauptbrunnen die Rohre für die Wasserentnahme so platziert, dass bei niedrigem Stand des Grundwassers mehr Wasser und weniger Schmutzteile gefördert werden. Für einen weiteren Brunnen hat der Gemeinderat dem Wasserversorger den Auftrag erteilt, einen neuen Standort zu erkunden, der ergiebiger ist und auf weniger Nitrateintrag hoffen lässt. „Mit den Erkundungen wollen wir noch im Herbst beginnen“, so Übelhör. Ob im vorgegebenen Rahmen einen besseren Standort gefunden werden kann, ist aber längst nicht sicher. Das bestehende Wasserschutzgebiet soll durch den neuen Standort nämlich nicht verändert werden. Die Ausweisung eines neuen Schutzgebiets wäre eine sich über Jahre hinziehende Prozedur.

Wasserverlust bekämpfen

Bis zu 5,4 Millionen Trinkwasser täglich dürfen laut wasserrechtlicher Genehmigung aus den Brunnen im Mannsgrab für die Versorgung der Stadt gewonnen werden. Ein großes Thema sei es deshalb, „die Bürger zu animieren, Wasser zu sparen“. Dafür sind laut Übelhör schon kleine Schritte wichtig. „Wenn man schon den Garten wässern möchte, dann sollte man das nicht in der größten Hitze tun, sondern frühmorgens oder nach Sonnenaufgang.“ Das seien dann auch die Zeiten außerhalb des Spitzenverbrauchs. Die Stadtwerke selbst müssten sich bekannten Aufgaben mit neuem Nachdruck widmen. „Wir haben einen Wasserverlust im Netz, der zwischen acht und zehn Prozent liegt“, erklärt Übelhör. In Zonen mit hohem Wasserdruck und veraltetem Rohrmaterial seien die Verluste am größten. Im Zeichen des Klimawandels werde die Aufgabe diese Verluste zu reduzieren, inzwischen mit hohem Nachdruck verfolgt, so Übelhör.