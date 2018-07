Grundschüler spielen ihre eigene Fußball-Weltmeisterschaft

Vom Fußballfieber rund um die Weltmeisterschaft in Russland haben sich auch die Kinder der Berta-Hummel-Schule Bad Saulgau anstecken lassen. Daraus entstand die Idee, eine eigene Fußball-Weltmeisterschaft zu initiieren. Wenige Tage vor dem Beginn der Schulferien fand am Dienstagmorgen die Abschlussfeier statt. Aus diesem Turnier gingen alle beteiligten Kinder als Sieger hervor.

„Die Schüler waren alle begeistert von der Aktion“, sagte Frederik Söder vom Organisationsteam während der Abschlussfeier in der Lindenhof-Arena. Das Hauptziel dieser Aktion sei gewesen, den Kindern Freude an der Bewegung im Freien zu vermitteln. In Verbindung mit der eigenen Fußball-Weltmeisterschaft habe das wunderbar geklappt. An Bewegung in frischer Luft scheint es im Vorfeld tatsächlich nicht gemangelt zu haben. Das Sportstadion wurde in sechs Bereiche unterteilt, sodass die 400 Kinder genügend Möglichkeiten hatten, ihr Können unter Beweis zu stellen. Vorher fand natürlich eine Auslosung statt.

Und im Unterricht gab es eine Fülle an Informationen zum jeweils gezogenen Land. Parallel mussten alle Klassen einen Fußballparcours bewältigen. Der Erste Beigeordnete Richard Striegel ließ es sich nicht nehmen, beim Abschlussfest dabei zu sein und überreichte nicht nur Urkunden, Medaillen und Gutscheine, sondern absolvierte gemeinsam mit der Schulleiterin Elisabeth Gruber auch einen kleinen Fußball-Parcours. Ein Dankeschön, Medaillen und Gutscheine gingen auch an die Sportmentoren des Schulverbunds, die die Aktion tatkräftig unterstützten. „Für alle, die nicht in Russland dabei waren, ist diese tolle Veranstaltung eine kleine Entschädigung“, sagte Richard Striegel und zeigte sich begeistert von der Aktion. Eine La-Ola-Welle durfte da natürlich nicht fehlen. Die vier Gewinner der Fußballturniere waren Kroatien (Klasse 1c), Australien (2b), England (3c) und Mexiko (4e). Zu guter Letzt wurden an den „echten“ Fußball-Weltmeister 2018, Frankreich, ein WM-Pokal und ein WM-Ball überreicht. Die Klasse 4d hatte das Land Frankreich gezogen. „Ihr habt immer fair gespielt und super gekämpft“, sagte Schulleiterin Elisabeth Gruber alle Kinder. Für Gruber war es wohl der letzte Auftritt im Lindenhof der Berta-Hummel-Schule. Sie wird nächste Woche in den Ruhestand verabschiedet.